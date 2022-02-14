Топ-5 способів зняти стрес і нервову напругу всього за кілька хвилин

Вам знайоме це почуття: ваше серце починає битися частіше, ваші долоні потіють, і вас охоплює почуття напруги і стресу. Як повернутися до нормального самопочуття якомога швидше?

Є кілька простих способів, які допоможуть вам заспокоїтися всього за кілька хвилин, пише Everyday health.

"Управління стресом може мати вирішальне значення для того, щоб допомогти вам справлятися зі стресом здоровим способом. Важливо визнати це почуття і використовувати стратегії подолання", - говорить Меліса Дауд, ліцензований шлюбний і сімейний терапевт.

В іншому випадку стрес може стати хронічним, що може завдати шкоди вашому здоров'ю і завдати шкоди вашому тілу як фізично, так і психічно, говорить Дауд, додаючи, що це може призвести до таких симптомів, як занепад сил і головні болі, або в кінцевому підсумку сприяти більш серйозним станам, таким як аутоімунні захворювання, діабет, хвороби серця, високий кров'яний тиск або ожиріння.

Ось п'ять швидких технік, які допоможуть вам розірвати цикл стресу за п'ять хвилин (або менше), щоб ви могли заспокоїтися, переорієнтуватися і зайнятися своїми справами.

1. Зробіть кілька глибоких вдихів

"Існує дуже тісний зв'язок між диханням і тілом", - говорить Мішель Доссетт, доктор медичних наук, доцент медицини в Гарвардській медичній школі. За даними Американської кардіологічної асоціації, коли ви відчуваєте стрес, ваше дихання може частішати, що підвищує кров'яний тиск і збільшує частоту серцевих скорочень.

"Але коли ваше дихання спокійне і розмірене, ваше тіло теж заспокоюється, - каже вона. - Я бачила, як пацієнти позбавлялися від нападів паніки, використовуючи діафрагмальне дихання для зміни свого психічного стану".

2. Вийдіть на вулицю

Ще один миттєвий спосіб зняти стрес - це провести час на свіжому повітрі, - говорить Холлі Шифф, клінічний психолог.

Дослідження підтверджують це. Одне дослідження, опубліковане у вересні 2014 року в журналі Environment and Behavior, показало, що люди, які просто дивилися на зображення дерев, повідомляли про те, що відчували менше стресу.

Відповідно до статті, опублікованої в жовтні 2014 року в Frontiers in Psychology, навколишнє середовище може автоматично привертати увагу, викликаючи почуття задоволення. За даними Університету Міннесоти, люди, як правило, зачаровані природою, і перебування на свіжому повітрі може відвернути вас від усього, що вас турбує.

3. Складіть список

Багато справ (особливо при дефіциті часу) іноді може повалити людину в стан стресу і занепокоєння. За даними Queensland Health, в цих випадках може допомогти записати все, що у вас на думці.

Перенесення завдань з голови на аркуш паперу може бути дуже корисним. Це може допомогти вам визначити пріоритети та зосередити увагу на тому, що знаходиться перед вами, а не турбуватися про те, що щось може зникнути.

Список справ на папері допоможе вам заспокоїтися (фото: freepik.com)

4. Використовуйте додаток для медитації

За даними клініки Майо, медитація може викликати почуття спокою, умиротворення і рівноваги, що особливо корисно в ті моменти, коли ви відчуваєте що завгодно, але тільки не спокій. Найчудовіше в медитації те, що ви можете практикувати її, де б ви не знаходилися.

За даними Американської кардіологічної асоціації, медитація може допомогти вам заспокоїтися і знайти перспективу. Може бути, ви вирішите, що те, що загнало вас в глухий кут, зрештою, не так вже й важливо.

5. Пограйтеся

Привітайте свою внутрішню дитину і пограйте зі спінером або м'ячиком для зняття стресу, коли стрес викликає у вас роздратований настрій. Ці прості іграшки можуть здатися більш придатними для школяра, але якщо взяти м'ячик для зняття стресу і кілька разів сильно стиснути його, це може перервати напружений хід думок, і те ж саме стосується спінера.