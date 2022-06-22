Топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету

Топ-5 продуктів для гарної засмаги:

Куркума

Дивовижна спеція, яку потрібно включити в свій раціон і широко використовувати! Багата вітамінами і мікроелементами. Здатна захищати від сонячного спалаху і надає стійкості нашому загару. Та ще й продукт anti age.

Шпинат

Містить багато вітаміну З і РР, бета-каротин. Ці вітаміни стійкі до впливу ультрафіолету.

Спаржа

Вітаміни з, А, РР і В. Захист нашої шкіри від впливу ультрафіолету і профілактика розвитку раку шкіри.

Помідори

Утримувач лікопін (сильний антиоксидант), який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри, + в них багато води, як додаткові заходи щодо запобігання зневодненню при засмазі.

Жирна морська риба

Та сама, яка багата Омега 3. Оселедець, скумбрія, ставрида, лососеві. Амінокислота тирозин - підвищений меланін. Вітаміни групи В, а також А, Е і D виявляють водний баланс в шкірі і захищають її від пошкоджень.

Важливо знати: