Топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету

Літо - найкращий час для прийняття сонячних ванн. А для того, щоб поліпшити ефект і отримати гарну засмагу, необхідно підготувати організм.
Дієтолог Лора Філіппова перерахувала в Instagram продукти, які захистять шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання і допоможуть отримати рівну засмагу.
Дивовижна спеція, яку потрібно включити в свій раціон і широко використовувати! Багата вітамінами і мікроелементами. Здатна захищати від сонячного спалаху і надає стійкості нашому загару. Та ще й продукт anti age.
Містить багато вітаміну З і РР, бета-каротин. Ці вітаміни стійкі до впливу ультрафіолету.
Вітаміни з, А, РР і В. Захист нашої шкіри від впливу ультрафіолету і профілактика розвитку раку шкіри.
Утримувач лікопін (сильний антиоксидант), який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри, + в них багато води, як додаткові заходи щодо запобігання зневодненню при засмазі.
Та сама, яка багата Омега 3. Оселедець, скумбрія, ставрида, лососеві. Амінокислота тирозин - підвищений меланін. Вітаміни групи В, а також А, Е і D виявляють водний баланс в шкірі і захищають її від пошкоджень.
Нагадаємо, раніше ми писали про часту помилку при використанні сонцезахисних засобів - не варто так робити.
А також були названі фрукти і овочі, які корисно їсти разом зі шкіркою.