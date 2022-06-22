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Топ-5 продуктів для гарної засмаги і захисту шкіри від ультрафіолету

Кращі продукти для засмаги (freepik)
Автор: Марина Настевич

Літо - найкращий час для прийняття сонячних ванн. А для того, щоб поліпшити ефект і отримати гарну засмагу, необхідно підготувати організм.

Дієтолог Лора Філіппова перерахувала в Instagram продукти, які захистять шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання і допоможуть отримати рівну засмагу.

Топ-5 продуктів для гарної засмаги:

Куркума

Дивовижна спеція, яку потрібно включити в свій раціон і широко використовувати! Багата вітамінами і мікроелементами. Здатна захищати від сонячного спалаху і надає стійкості нашому загару. Та ще й продукт anti age.

Шпинат

Містить багато вітаміну З і РР, бета-каротин. Ці вітаміни стійкі до впливу ультрафіолету.

Спаржа

Вітаміни з, А, РР і В. Захист нашої шкіри від впливу ультрафіолету і профілактика розвитку раку шкіри.

Помідори

Утримувач лікопін (сильний антиоксидант), який викликає жовте вироблення пігменту для золотистого відтінку шкіри, + в них багато води, як додаткові заходи щодо запобігання зневодненню при засмазі.

Жирна морська риба

Та сама, яка багата Омега 3. Оселедець, скумбрія, ставрида, лососеві. Амінокислота тирозин - підвищений меланін. Вітаміни групи В, а також А, Е і D виявляють водний баланс в шкірі і захищають її від пошкоджень.

Важливо знати:

  • ці продукти - не заміна засобів захисту
  • потрібно дотримуватися запобіжних заходів, використовувати сонцезахисні засоби, ховатися від сонця
  • багато питної води
  • тривала присутність на сонці, особливо активному, погано для шкіри і для здоров'я в цілому
  • надлишок сонця прискорює старіння шкіри

Нагадаємо, раніше ми писали про часту помилку при використанні сонцезахисних засобів - не варто так робити.

А також були названі фрукти і овочі, які корисно їсти разом зі шкіркою.

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