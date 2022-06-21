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Топ-5 продуктів, які легко можна замінити більш дешевими і корисними аналогами

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Вівторок 21 червня 2022 09:00
Топ-5 продуктів, які легко можна замінити більш дешевими і корисними аналогами Фото: Топ-5 продуктів, які можна замінити більш простими аналогами (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Замінити більш дорогі продукти або недоступні на аналоги зі збереженням всім важливих і корисних властивостей, цілком можливо. І користь для організму збережеться і по гаманцю це буде бити набагато менше.

Які продукти можна замінити більш доступними аналогами, розповіла доктор Толстікова зі Школи здоров'я.

Броколі - Цвітна капуста

У цвітній капусті міститься багато харчових волокон, вітаміни з, до, Е, вітаміни групи В, калій і кальцій. Якщо броколі недоступна або вона не подобається на смак - використовуйте кольорову.

Цукіні - Звичайний кабачок

У звичайному кабачку міститься багато антиоксидантів, вітаміни А, з, В9, лютеїн, зеаксантин, калій і клітковина. Зараз настав сезон кабачків, і вони відмінно ростуть на будь-якому городі.

Булгур - Пшоно шліфоване

У пшоні містяться корисні амінокислоти (третнін, валін, лейцин, лізин, гістидин), вітаміни В, В2, РР, фосфор, калій і магній. А ще ферменти, цинк, натрій і бром. Ця крупа відмінно підходить людям з чутливим травленням.

Брюссельська капуста - Білокачанна/червонокачанна капуста

Ці капусти - важливі джерела вітамінів з і до, антиоксидантів, вуглеводів і клітковини. Капуста відмінно урізноманітнює раціон і з неї можна приготувати багато смачних страв.

Батат - Звичайна картопля

Містить вітаміни з, РР, до і групи В. При правильному приготуванні надає позитивний результат на мікробіом кишечника. Дає відчуття ситості, може бути гарніром або компонентом інших страв, в тому числі й салатів.

До речі, раніше ми писали про те, як можна економити на продуктах під час війни.

А ще ми давали список продуктів, які в будинку повинні бути завжди.

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