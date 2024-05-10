Мини-кондиционер, USB-вентилятор и еще 5 гаджетов, которые спасут вас от жары

Лето - одно из самых любимых и в то же время жарких времен года. Именно тогда каждый ищет охлаждающие гаджеты, которые помогут справиться с жарой и максимально использовать этот прекрасный сезон.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Amazon Business , который предлагает разные услуги для бизнеса.

Мини-кондиционеры

Мини-кондиционеры - это инновационные летние гаджеты, небольшие и портативные, которые идеально подходят для личного использования. Они работают, втягивая теплый воздух и пропуская его через фильтр, который охлаждает воздух, а затем выпускает его обратно в комнату.

Мини-кондиционеры идеально подходят для небольших помещений, таких как спальни, офисы или автомобили.

Этот гаджет не требует установки. Его можно заряжать через USB, и он сможет работать без подзарядки несколько часов. Они бывают различных конструкций и размеров, включая портативные мини-кондиционеры, которые можно носить на шее или прикреплять к одежде. Это одна из лучших персональных систем охлаждения.

Мини-кондиционер (фото: Walmart)

Вентиляторы с питанием от USB

Вентиляторы с питанием от USB - небольшие, портативные и одни из незаменимых летних гаджетов. Они идеально подходят для личного использования, офисов, автомобилей или открытых пространств.

Эти гаджеты просты в использовании и могут питаться через USB от ноутбука, блока питания или других устройств с поддержкой такого же интерфейса. Они бывают разных конструкций и размеров, включая складные веера, которые можно носить в кармане или рюкзаке. Это одна из лучших персональных систем охлаждения.

Вентилятор с питанием от USB (фото: Amazon)

Вееры для шеи

Шейные вентиляторы - также одна из лучших систем индивидуального охлаждения, которую можно носить на шее, чтобы обеспечить постоянный поток прохладного воздуха.

Такие вентиляторы идеально подходят для активного отдыха, например, пеших прогулок, езды на велосипеде или кемпинга. Они легкие и портативные, их легко носить с собой.

Вентиляторы бывают разных дизайнов и размеров, в том числе комфортные для шеи, которые можно регулировать для удобного ношения.

Шейный вентилятор (фото: Southern Living)

Ручные вентиляторы с туманообразованием

Ручные вентиляторы для тумана - лучшая персональная система, сочетающая охлаждение и распыление. Это один из незаменимых летних гаджетов. Они имеют встроенную функцию аэрозоля, которая распыляет мелкий водяной туман, обеспечивая дополнительный охлаждающий эффект.

Эти гаджеты идеально подходят для активного отдыха, например, занятий спортом, фестивалей или поездок на пляж. Они бывают различных конструкций и размеров, включая ручные вентиляторы для распыления, которые можно носить в кармане или рюкзаке.

Ручной вентилятор с туманообразованием (фото: Rolling Stone)

Воздухоохладители

Воздухоохладители - доступная и экологически чистая альтернатива кондиционерам. Они работают за счет испарения воды, которая охлаждает окружающий воздух.

Такие приборы идеально подходят для сухого и засушливого климата и более эффективны в районах с низкой влажностью. Это также потрясающее решение для охлаждения дома!

Воздухоохладители бывают разных размеров и типов, включая персональные, комнатные и пустынные.

Персональные воздухоохладители небольшие и портативные, могут охлаждать одного человека или небольшую территорию. Они также могут работать в небольших офисных помещениях.

Воздухоохладители более энергоэффективны, чем кондиционеры, их легко обслуживать и чистить. Однако они требуют регулярного долива воды и неэффективны во влажном климате.

Воздухоохладитель (фото: Amazon Business)

Увлажнитель воздуха

Когда за окном жара, а дома приятная прохлада, то и живется значительно легче. Это устройство как раз обеспечит комфортный климат в помещении и умеренно наполнит его влагой, чтобы вы могли лучше дышать. А еще послужит ночником: у гаджета есть подсветка, которая может менять цвета.

Увлажнитель питается от встроенного аккумулятора, зарядное устройство поставляется в комплекте.

Увлажнитель воздуха (фото: Home Box)

Бутылка с пульверизатором

Бутылка с прохладной водой - верный спутник во время летних прогулок. Эта модель выгодно отличается от многих подобных. У нее есть пульверизатор, с помощью которого можно распылять воду на лицо или одежду, чтобы немного освежиться. Изделие доступно в двух объемах: 400 и 600 мл.

Бутылка с пульверизатором (фото: Amazon)