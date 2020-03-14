Топ-5 необхідних речей, які потрібно обов'язково дезінфікувати

Топ-5 речей, які потрібно регулярно дезінфікувати (Колаж РБК-Україна)

Фахівці назвали п'ять речей, на яких постійно скупчуються мікроби і бруд

У світі вирує епідемія коронавірусу і медики постійно нагадують елементарні правила безпеки – правильне миття рук, використання антисептиків, масок для обличчя. Крім того, у багатьох містах в Україні стали дезінфікувати транспорт, а жителі стали звертати увагу на дотримання гігієни в громадських місцях.

Однак фахівці назвали топ-5 речей побуту, які також варто регулярно дезінфікувати, через те, що на них скупчуються мікроби.

Москітні сітки на вікнах

Такі сітки накопичують багато пилу, бруду та інші забруднення. Особливо багато мікробів залишається на тих сітках, які не знімають на зиму з вікон. Фахівці рекомендують провести ретельне чищення сіток перед початком весняного сезону і робити це регулярно.

Кредитні картки

Більшості людей не приходить в голову думка продезінфікувати кредитні картки, проїзні на транспорт, бібліотечні картки, пластикові документи або накопичувальні картки. А дарма – вони дуже швидко накопичують мікроби на своїх поверхнях через регулярне використання. Але достатньо регулярно протирати їх антибактеріальними серветками.

Ящики та полиці в кухонних меблів

Посуд в кожному будинку миється щодня, а от підставки під посуд, полички і ящики – всього кілька разів на рік. Але на поверхні цих предметів регулярно скупчується сміття і мікроби, тому варто не рідше одного разу на тиждень протирати ящики, шафи та підставки.

Підставка для зубних щіток

Про те, що зубні щітки потрібно міняти регулярно, знають всі, а ось стаканчики або підставки для предметів гігієни також накопичують мікроби та бруд. Фахівці рекомендують їх регулярно промивати гарячою водою, протирати чистою тканиною, а потім залити антибактеріальним засобом для полоскання рота і залишити на кілька хвилин. Після цього – ще раз промити водою і дати висохнути.

Навушники

Для тих, хто регулярно носить навушники – новина. Ці предмети вжитку потрібно не рідше, ніж один раз на тиждень протирати м'якою тканиною, милом і водою. Можна використовувати антибактеріальні серветки. А ось після занять спортом навушники потрібно протирати постійно.