ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 необходимых вещей, которые нужно обязательно дезинфицировать

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 18:12
Топ-5 необходимых вещей, которые нужно обязательно дезинфицировать
Топ-5 предметов, которые регулярно нужно дезинфицировать (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали пять вещей, на которых постоянно скапливаются микробы и грязь

В мире бушует эпидемия коронавируса и медики постоянно напоминают элементарные правила безопасности – правильное мытье рук, использование антисептиков, масок для лица. Кроме того, во многих городах в Украине стали дезинфицировать транспорт, а жители стали обращать внимание на соблюдение гигиены в общественных местах.

Однако специалисты назвали топ-5 вещей обихода, которые также стоит регулярно дезинфицировать, так как на них скапливаются микробы.

Москитные сетки на окнах

Такие сетки накапливают много пыли, грязи и другие загрязнения. Особенно много микробов остается на тех сетках, которые не снимают на зиму с окон. Специалисты рекомендуют провести тщательную очистку сеток перед началом весеннего сезона и делать это регулярно.

Кредитные карты

Большинству людей не приходит в голову мысль продезинфицировать кредитные карты, проездные на транспорт, библиотечные карты, пластиковые документы или накопительные карточки. А совершенно зря – они очень быстро накапливают микробы на своих поверхностях из-за регулярного использования. Достаточно регулярно их протирать антибактериальными салфетками.

Ящики и полки в кухонной мебели

Посуда в каждом доме моется ежедневно, а вот подставки под посуду, полочки и ящики – всего несколько раз в год. Но на поверхности этих предметов регулярно скапливается мусор и микробы, поэтому стоит не реже одного раза в неделю протирать ящики, шкафы и подставки.

Подставка для зубных щеток

О том, что зубные щетки нужно менять регулярно, знают все, а вот стаканчики или подставки для предметов гигиены также накапливают микробы и грязь. Специалисты рекомендуют их регулярно промывать горячей водой, протирать чистой тканью, а потом залить антибактериальным средством для полоскания рта и оставить на несколько минут. После этого – еще раз промыть водой и дать высохнуть.

Наушники

Для тех, кто регулярно носит наушники – новость. Эти предметы обихода нужно не реже, чем один раз в неделю протирать мягкой тканью, мылом и водой. Можно использовать антибактериальные салфетки. А вот после занятий спортом наушники нужно протирать постоянно.

В Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки (фото) В Украине - карантин: что нельзя делать, кого это касается
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь