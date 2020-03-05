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Епідемія коронавіруса: власників iPhone чекають неприємності

STYLERНовини науки    05.03.2020 - 20:03
Епідемія коронавіруса: власників iPhone чекають неприємності
Коронавірус і iPhone (колаж: РБК-Україна)

Через коронавірус компанія Apple зробила заяву про нестачу iPhone

Епідемія коронавіруса у світі призвела до того, що компанія Apple не може забезпечити своїх покупців необхідною кількістю пристроїв для заміни непрацюючих iPhone по гарантії. Точки продажу по всьому світу вже попереджені про поточну ситуацію.

Як повідомляється, Apple не може видавати своїм покупцям пристрої для заміни непрацюючих пристроїв. При цьому запас смартфонів для продажу поки ще є. Про це пише Bloomberg.

Варто відзначити, що також компанія змінила строки видачі пристроїв на заміну. Якщо раніше на отримання справного гаджета йшло кілька днів, тепер же це займе місяць.

Видання зазначає, що Apple не пояснила причини дефіциту, але, ймовірно, це пов'язано з затримками виробництва, викликаними коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Samsung закриває завод у Південній Кореї через коронавірус. Повідомляється, що 22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (COVID-19). Компанія планує провести дезінфекцію приміщень. Також компанія ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

Нагадаємо, японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї через спалах коронавіруса. Виробники автомобілів особливо уразливі в цій ситуації, оскільки епіцентр спалаху коронавірусу знаходиться в провінції Хубей, що є четвертим за величиною в Китаї центром автовиробництва та місцем розташування фабрик компаній-гігантів, починаючи від Dongfeng Motor Corp до Honda і General Motors Co.

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