Топ-5 самых дорогих домов звезд, которые поражают заоблачной ценой и роскошью

Мировые звезды не только поражают своим творчеством, но и имеют непревзойденный вкус в выборе жилья. Их особняки - это сочетание роскоши, современных технологий и непревзойденных пейзажей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Brand Vision рассказывает о пяти самых дорогих особняках мировых звезд.

Резиденция Beyoncé и Jay-Z

Ориентировочная стоимость: 88 миллионов долларов

Расположение: Бел-Эйр, Лос-Анджелес

Имение звездной пары расположено на холме и охватывает около 2800 квадратных метров. Он поражает футуристическим дизайном, где панорамные стеклянные стены создают эффект полного слияния внутреннего пространства с природой.

Поговаривают, что в доме есть несколько бассейнов, гараж на 15 автомобилей, вертолетная площадка и отдельные помещения для персонала. Интерьер выполнен в минималистическом стиле, дополненном современным искусством.

Несмотря на масштабность, поместье обеспечивает полную конфиденциальность благодаря надежной системе безопасности. Это идеальное место для супругов, которые сочетают музыку, бизнес и благотворительность.

Резиденция Beyoncé и Jay-Z (фото: скриншот youtube.com/@LuxeVault)

Поместье Опры Уинфри

Ориентировочная стоимость: 100 миллионов долларов

Расположение: Монтесито, Калифорния

Знаменитая телеведущая назвала свою резиденцию "Обетованная земля". Изначально приобретенный за 50 миллионов, особняк сейчас значительно вырос в цене благодаря безупречному интерьеру, ухоженным садам и живописным фруктовым насаждениям.

Главный дом в неогеоргианском стиле имеет площадь 2150 квадратных метров и наполнен уютными уголками для чтения и огромной библиотекой. Опра восхищается природой, что отражено в розовых садах, прудах с карпами кои и вековых дубах. Время от времени резиденция становится местом для эксклюзивных интервью и съемок. Изысканная ландшафтная архитектура и панорамный вид на Тихий океан делают это место настоящим раем.

Имение Опры Уинфри (фото: instagram.com/topclosings)

Горное убежище Тома Круза

Ориентировочная стоимость: 39,5 миллиона долларов

Расположение: Теллурид, Колорадо

Имение в Теллуриде привлекает своей уютной атмосферой и удаленным расположением. Дом стоит среди горных пейзажей и занимает почти 300 акров территории.

Его стиль напоминает классический Дикий Запад - деревянные балки, каменные камины и пол из массивных досок гармонично сочетаются с природой. В доме есть собственный спортивный комплекс и просторный гостевой коттедж.

Однако больше всего поражает окружающая местность: живописные тропы, виды на заснеженные вершины и абсолютное спокойствие вдали от городской суеты. Том Круз создал это поместье как идеальное место для сочетания роскоши и приключений, что вполне соответствует его характеру.

Горное убежище Тома Круза (фото: скриншот youtube.com/@finchandgablerealestate)

Особняк Тайгера Вудса на острове Юпитер

Ориентировочная стоимость: 54 миллиона долларов

Расположение: остров Юпитер, Флорида

Гольф-легенда создал на побережье Атлантики сверхсовременный особняк, состоящий из нескольких зданий. Главный дом, гостевые помещения и тренировочный комплекс занимают огромную территорию.

Уникальность поместья - собственное поле для гольфа, беговая дорожка и современные спортивные залы. Благодаря панорамным окнам владелец может ежедневно любоваться восходом солнца над океаном. В поместье есть бассейн для дайвинга и 30-метровый плавательный бассейн.

По слухам, в подвале расположен тренажерный зал с самыми современными симуляторами для тренировки ударов. Сдержанный интерьер и спокойная цветовая гамма делают этот дом идеальным местом для отдыха и тренировок вдали от посторонних глаз.

Особняк Тайгера Вудса на острове Юпитер (фото: скриншот youtube.com/@LuxuryDome)

Роскошная вилла Кайли Дженнер

Ориентировочная стоимость: 36,5 миллиона долларов

Расположение: Холмби-Хиллз, Лос-Анджелес

Кайли Дженнер, которая не боится тратить миллионы на элитную недвижимость, выбрала особняк в престижном районе Холмби-Хиллз. Вилла площадью около 1400 квадратных метров сочетает современный стиль с курортными удобствами. Мраморные полы, панорамные двери и центральный бассейн напоминают люксовый спа-комплекс.

Внутри есть несколько развлекательных зон, включая кинотеатр и бар. Во дворе обустроены уютные лаунж-зоны, идеальные для вечеринок у бассейна, которыми славится Кайли. Благодаря современным системам безопасности, скрытым гаражам и отдельным помещениям для персонала, это поместье сочетает роскошный образ жизни и полную конфиденциальность.

Роскошная вилла Кайли Дженнер (фото: instagram.com/houses)

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