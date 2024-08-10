Топ-5 мест Буковины, которые следует посетить уже сегодня

Хотинская крепость

В городе Хотин находится могущественная и хорошо сохранившаяся крепость. Первые укрепления на этом месте были заложены в 10 веке по приказу Владимира Великого.

Современная крепость, основанная в 13 веке, перестраивалась более 5 веков, вплоть до конца 18 века. Кроме самой крепости, вблизи сохранились въездные башни, дополнительная оборонная стена и церковь.

В крепости расположена экспозиция с огнестрельным оружием, а также комнаты, имитирующие "пыточную" и "тюрьму". Внутренний двор, башни и все постройки Хотинской крепости сохранились прекрасно, а с ее стен открывается поразительная панорама Днестра.

Замок в Хотине (фото: Википедия)

Пещера "Золушка"

Таинственная пещера "Золушка" частично находится на Буковине, а частично - в Молдове. Вход с украинской стороны расположен вблизи села Подворное.

Открытая в 1977 году, эта пещера имеет протяженность более 90 км. Многие ее участки затоплены водой. Среди гипсовых пещер "Золушка" занимает третье место по площади и восьмое - среди самых больших пещер мира.

Сначала спелеологи не решались обследовать пещеру из-за очень грязного входа, поэтому ее назвали "Золушкой". Сейчас после снижения уровня воды исследователи обнаружили подземные озера, лабиринты и замечательные пещерные залы в толще гипса.

Раскопанная часть украинского входа в пещеру (фото: Википедия)

Горный Глаз

Расположенный на высоте около 1000 метров над уровнем моря, Буковинский глаз является одним из самых интересных озер Карпат.

В отличие от большинства карпатских озер ледникового происхождения, это озеро образовалось менее 500 лет назад вследствие оползня породы, которая перекрыла горный поток, создав природную дамбу.

В озере водится рыба, а на его берегу расположены беседки для отдыха, часто посещаемые местными жителями, особенно в выходные.

По местной легенде, озеро возникло на месте старой стаи. Согласно преданию, в этих краях бродил мудрец или колдун, попросивший еды у пастухов. Когда они отказали, он смахнул своей палкой, и стая вместе с пастухами провалилась под землю, а на этом месте впоследствии появилось озеро.

Буковинский глаз (фото: Википедия)

Перевал Турецкая Вершадь

Перевал, расположенный недалеко от села Хорвы Черновицкой области, предлагает сказочные панорамы на Покутско-Буковинские Карпаты и находится рядом с Вижницким национальным природным парком.

Этот перевал также известен как Нимчич - горнолыжный курорт с отелями и ресторанами. Зимой туристы приезжают сюда для спусков на лыжах, где действуют подъемники и три трассы разной сложности.

В другое время года перевал привлекает любителей пеших прогулок, велосипедных поездок и экскурсий в интересные места, предлагая незабываемые впечатления от подъемов в горы и живописных маршрутов.

Перевал Нимчич (фото: Википедия)

Радарная станция "Памир"

На горном хребте Томнатик расположена заброшенная советская радарная станция "Памир". Белые куполообразные постройки на фоне карпатских гор создают фантастическую атмосферу.

Эта картина больше напоминает декорации к фильму о тайных агентах и инопланетянах, чем обычный карпатский перевал. Ранее засекреченный, а ныне заброшенный "Памир" расположен почти на границе с Румынией.

С горного хребта можно увидеть земли Трансильвании и румынские горы Родна. Также именно здесь был снят клип Джамалы на песню "1944", которая победила на Евровидении 2016 года.

Один из белых куполов (фото: Википедия)