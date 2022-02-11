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Доктор розвінчала основний міф про чищення організму, який йде ще з СРСР

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П'ятниця 11 лютого 2022 10:43
Доктор розвінчала основний міф про чищення організму, який йде ще з СРСР Фото: Лікар розвінчала міф про шлаки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Всім відомий вислів "зашлакованість" організму. Але цьому не варто вірити, через те, що в медицині взагалі немає такого поняття.

Про це повідомила на Facebook медик-дерматолог Вікторія Ганжа.

"Чомусь воно використовується саме до людини. І це щось незвичайне, щось сидить в нутрощах. "Зашлакованість". Зашлакованими стають всі, від малого до великого (до старого), тому що, якщо доросла людина, то шлаків більше, а дитина, то звичайно менше, але якийсь шлак в ньому все одно десь взявся", - розповіла фахівець.

Лікар спочатку пояснила, звідки взялося слово шлак.

Шлак (нім. Schlacke) - розплавлена або затверділа маса різних домішок, що є побічним продуктом металургійних процесів і використовується для виготовлення в'яжучих матеріалів (шлакоцемент), тобто відходи виробництва.

Лікар пояснила, що єдине, що може бути брудне в кишечнику - це калові маси. І все. Не потрібно вірити, в те, що печінку і кишечник варто "очищати від шлаків".

"А ті, хто зараз розповість мені, що "нам допомагав метод чищення печінки маслом і лимонним соком" і скаже, що - бачив камені своїми очима, то це насправді суміш слизу, неперетравленої олії і жовчних пігментів, оброблених лимонним соком", - резюмувала медик.

Відзначимо, що поняття "очищення від шлаків" в медицині пішло ще від "старої школи" лікарів в СРСР. Пацієнту пропонували чистити печінку, кишечник від так званих шлаків і токсинів.

Як ми раніше писали, цей чудо-продукт підвищує імунну систему і покращує травлення.

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