Список всіх номінантів на Оскар 2022: кому букмекери пророкують перемогу

Найбільше номінацій у фільму" влада пса", в якому зіграв Бенедикт Камбербетч. Цей фільм представлений відразу в 10 номінаціях.

Кращий фільм

"Белфаст"

"Кода"

"Не дивіться вгору"

"Сядь за кермо мого авто"

"Дюна"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Алея жахів"

"Влада пса"

"Вестсайдська історія"

Кращий режисер

Кеннет Брана- "Белфаст"

Рюске Хамагучі - "Сядь за кермо мого авто"

Пол Томас Андерсон - "Лакрична піца"

Джейн Кемпіон - "Влада пса"

Стівен Спілберг - "Вестсайдська історія"

"Не дивись наверх"

Краща актриса

Джессіка Честейн - "Очі Таммі Фей"

Олівія Коулман - "Незнайома дочка"

Пенелопа Крус - "Паралельні матері"

Ніколь Кідман -" Бути Рікардо"

Крістен Стюарт- "Спенсер"

Кращий актор

Хав'єр Бардем - "Бути Рікардо"

Бенедикт Камбербетч - "Влада пса"

Ендрю Гафрілд - "Тік, Тік, бум"

Вілл Сміт - "Король Річард"

Дензел Вашингтон - "Трагедія Макбета"

"Влада пса"

Краща актриса другого плану

Джессі Баклі - "Незнайома дочка"

Аріана ДеБоз - "Вестсайдська історія"

Джуді Денч - "Белфаст"

Кірстен Данст - "Влада пса"

Онжаню Елліс - "Король Річард"

Кращий актор другого плану

Кіран Хайндс - "Белфаст"

Трой Котсур - "Кода"

Джессі Племенс - "Влада пса"

Дж. К. Сіммонс - "Бути Рікардо"

Коді Сміт-МакФі - "Влада пса"

"Вестсайдська історія"

Кращий міжнародний фільм

"Сядь за кермо мого авто" - Японія

"Втеча" - Данія

"Рука Бога" - Італія

"Лунана: як у Червоній кімнаті" - Бутан

"Найгірша людина на Землі" - Норвегія

Кращий анімаційний фільм

"Енканто"

"Втеча"

"Лука"

"Мітчелли проти машин"

"Райя та останній дракон"

"Енканто"

Краща операторська робота

"Дюна"

"Алея жахів"

"Влада пса"

"Трагедія Макбета"

"Вестсайдська історія"

Кращий саундтрек

"Не дивіться вгору"

"Дюна"

"Енкато"

"Паралельні матері"

"Влада пса"

"Белфаст"

Краща пісня

Be Alive- "Король Річард"

Dos Oroguitas- "Енканто"

Down To Joy - "Белфаст"

No Time To Die - "007: не час вмирати"

Somehow You Do - "Чотири хороших дні"

Кращі костюми

"Круелла"

"Сірано"

"Дюна"

"Алея жахів"

"Вестсайдська історія"

"Бути Рікардо"

Кращі візуальні ефекти

"Дюна"

"Головний герой"

"007: не час вмирати"

"Шан-Чі та легенда десяти кілець"

"Людина-пук: немає шляху додому"

Кращий оригінальний сценарій

"Белфаст"

"Не дивіться вгору"

"Король Річард"

"Лакрична піца"

"Найгірша людина на Землі"

Кращий анімаційний короткометражний фільм

"Справи мистецтва"

"Бестія"

"Боксбалет"

"Робін Бобін"

"Склоочисник"

Кращий ігровий короткометражний фільм

"Ала Качуу - Бери та біжи"

"Плаття"

"Довге прощання"

"У моїх думках"

"Будь ласка, тримайся"

Кращий документальний короткометражний фільм

"Виразний"

"Проведи мене додому"

"Королева баскетболу"

"Три пісні для Беназір"

"Коли ми були хуліганами"

Кращий документальний фільм

"Вознесіння"

"Аттик"

"Тікати"

"Літо душі"

"Писати вогнем"

Прогноз букмекерів на Оскар 2022

Двічі номінований на Оскар за кращу чоловічу роль ("Алі" у 2002 році та "В гонитві за щастям" у 2007 році) Вілл Сміт вважається фаворитом серед букмекерів і в цьому році завдяки ролі батька Серени та Вінус Вільямс в біографічному фільмі "Король Річард".

Однак експерти не списують з рахунків також Бенедикта Камбербетча ("Влада пса") і Ендрю Гарфілда ("Тік-Так, бум!").

Тим більше що букмекери прогнозують "Владі пса" головну статуетку. На п'яти цьому творінню Netflix наступають фільми "Белфаст"і" Вестсайдська історія".

До слова, режисер "Влади пса" Джейн Кемпіон також у лідерах прогнозистів.

Гонка за кращу жіночу роль буде проходити між двома актрисами, які вже мають у своєму активі бажані статуетки Гільдії - Олівією Колман ("Втрачена дочка") і Ніколь Кідман ("Бути Рікардо").

Тема Біллі Айліш з "007: не час вмирати", швидше за все, здобуде перемогу в номінації "Кращий саундтрек". Це дасть франшизі про Джеймса Бонда третю перемогу в цій категорії за останні дев'ять років.

Анімаційна драма "Втеча" режисера Йонаса Поера Расмуссена напевно стане кращою в категорії документальних фільмів.

А найкращим міжнародним фільмом, вважають букмекери, стане японська стрічка "Сядь за кермо моєї машини", яка є екранізацією оповідання Харукі Муракамі.