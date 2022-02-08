Список всіх номінантів на Оскар 2022: кому букмекери пророкують перемогу
Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів головної кінопремії Оскар. 94 церемонія нагородження відбудеться вночі 27 березня.
Найбільше номінацій у фільму" влада пса", в якому зіграв Бенедикт Камбербетч. Цей фільм представлений відразу в 10 номінаціях.
Повний список претендентів на Оскар 2022 - читайте нижче.
Кращий фільм
- "Белфаст"
- "Кода"
- "Не дивіться вгору"
- "Сядь за кермо мого авто"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Алея жахів"
- "Влада пса"
- "Вестсайдська історія"
Кращий режисер
- Кеннет Брана- "Белфаст"
- Рюске Хамагучі - "Сядь за кермо мого авто"
- Пол Томас Андерсон - "Лакрична піца"
- Джейн Кемпіон - "Влада пса"
- Стівен Спілберг - "Вестсайдська історія"
"Не дивись наверх"
Краща актриса
- Джессіка Честейн - "Очі Таммі Фей"
- Олівія Коулман - "Незнайома дочка"
- Пенелопа Крус - "Паралельні матері"
- Ніколь Кідман -" Бути Рікардо"
- Крістен Стюарт- "Спенсер"
Кращий актор
- Хав'єр Бардем - "Бути Рікардо"
- Бенедикт Камбербетч - "Влада пса"
- Ендрю Гафрілд - "Тік, Тік, бум"
- Вілл Сміт - "Король Річард"
- Дензел Вашингтон - "Трагедія Макбета"
"Влада пса"
Краща актриса другого плану
- Джессі Баклі - "Незнайома дочка"
- Аріана ДеБоз - "Вестсайдська історія"
- Джуді Денч - "Белфаст"
- Кірстен Данст - "Влада пса"
- Онжаню Елліс - "Король Річард"
Кращий актор другого плану
- Кіран Хайндс - "Белфаст"
- Трой Котсур - "Кода"
- Джессі Племенс - "Влада пса"
- Дж. К. Сіммонс - "Бути Рікардо"
- Коді Сміт-МакФі - "Влада пса"
"Вестсайдська історія"
Кращий міжнародний фільм
- "Сядь за кермо мого авто" - Японія
- "Втеча" - Данія
- "Рука Бога" - Італія
- "Лунана: як у Червоній кімнаті" - Бутан
- "Найгірша людина на Землі" - Норвегія
Кращий анімаційний фільм
- "Енканто"
- "Втеча"
- "Лука"
- "Мітчелли проти машин"
- "Райя та останній дракон"
"Енканто"
Краща операторська робота
- "Дюна"
- "Алея жахів"
- "Влада пса"
- "Трагедія Макбета"
- "Вестсайдська історія"
Кращий саундтрек
- "Не дивіться вгору"
- "Дюна"
- "Енкато"
- "Паралельні матері"
- "Влада пса"
"Белфаст"
Краща пісня
- Be Alive- "Король Річард"
- Dos Oroguitas- "Енканто"
- Down To Joy - "Белфаст"
- No Time To Die - "007: не час вмирати"
- Somehow You Do - "Чотири хороших дні"
Кращі костюми
- "Круелла"
- "Сірано"
- "Дюна"
- "Алея жахів"
- "Вестсайдська історія"
"Бути Рікардо"
Кращі візуальні ефекти
- "Дюна"
- "Головний герой"
- "007: не час вмирати"
- "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
- "Людина-пук: немає шляху додому"
Кращий оригінальний сценарій
- "Белфаст"
- "Не дивіться вгору"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Найгірша людина на Землі"
Кращий анімаційний короткометражний фільм
- "Справи мистецтва"
- "Бестія"
- "Боксбалет"
- "Робін Бобін"
- "Склоочисник"
Кращий ігровий короткометражний фільм
- "Ала Качуу - Бери та біжи"
- "Плаття"
- "Довге прощання"
- "У моїх думках"
- "Будь ласка, тримайся"
Кращий документальний короткометражний фільм
- "Виразний"
- "Проведи мене додому"
- "Королева баскетболу"
- "Три пісні для Беназір"
- "Коли ми були хуліганами"
Кращий документальний фільм
- "Вознесіння"
- "Аттик"
- "Тікати"
- "Літо душі"
- "Писати вогнем"
Прогноз букмекерів на Оскар 2022
Двічі номінований на Оскар за кращу чоловічу роль ("Алі" у 2002 році та "В гонитві за щастям" у 2007 році) Вілл Сміт вважається фаворитом серед букмекерів і в цьому році завдяки ролі батька Серени та Вінус Вільямс в біографічному фільмі "Король Річард".
Однак експерти не списують з рахунків також Бенедикта Камбербетча ("Влада пса") і Ендрю Гарфілда ("Тік-Так, бум!").
Тим більше що букмекери прогнозують "Владі пса" головну статуетку. На п'яти цьому творінню Netflix наступають фільми "Белфаст"і" Вестсайдська історія".
До слова, режисер "Влади пса" Джейн Кемпіон також у лідерах прогнозистів.
Гонка за кращу жіночу роль буде проходити між двома актрисами, які вже мають у своєму активі бажані статуетки Гільдії - Олівією Колман ("Втрачена дочка") і Ніколь Кідман ("Бути Рікардо").
Тема Біллі Айліш з "007: не час вмирати", швидше за все, здобуде перемогу в номінації "Кращий саундтрек". Це дасть франшизі про Джеймса Бонда третю перемогу в цій категорії за останні дев'ять років.
Анімаційна драма "Втеча" режисера Йонаса Поера Расмуссена напевно стане кращою в категорії документальних фільмів.
А найкращим міжнародним фільмом, вважають букмекери, стане японська стрічка "Сядь за кермо моєї машини", яка є екранізацією оповідання Харукі Муракамі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оголошені всі претенденти на антипремію Золота Малина і для Брюса Вілліса навіть створили окрему номінацію.