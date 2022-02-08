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Список всіх номінантів на Оскар 2022: кому букмекери пророкують перемогу

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Вівторок 08 лютого 2022 17:04
Список всіх номінантів на Оскар 2022: кому букмекери пророкують перемогу Фото: Оголошені всі номінанти на Оскар 2022 (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів головної кінопремії Оскар. 94 церемонія нагородження відбудеться вночі 27 березня.

Найбільше номінацій у фільму" влада пса", в якому зіграв Бенедикт Камбербетч. Цей фільм представлений відразу в 10 номінаціях.

Повний список претендентів на Оскар 2022 - читайте нижче.

Кращий фільм

  • "Белфаст"
  • "Кода"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Сядь за кермо мого авто"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Алея жахів"
  • "Влада пса"
  • "Вестсайдська історія"

Кращий режисер

  • Кеннет Брана- "Белфаст"
  • Рюске Хамагучі - "Сядь за кермо мого авто"
  • Пол Томас Андерсон - "Лакрична піца"
  • Джейн Кемпіон - "Влада пса"
  • Стівен Спілберг - "Вестсайдська історія"

"Не дивись наверх"

Краща актриса

  • Джессіка Честейн - "Очі Таммі Фей"
  • Олівія Коулман - "Незнайома дочка"
  • Пенелопа Крус - "Паралельні матері"
  • Ніколь Кідман -" Бути Рікардо"
  • Крістен Стюарт- "Спенсер"

Кращий актор

  • Хав'єр Бардем - "Бути Рікардо"
  • Бенедикт Камбербетч - "Влада пса"
  • Ендрю Гафрілд - "Тік, Тік, бум"
  • Вілл Сміт - "Король Річард"
  • Дензел Вашингтон - "Трагедія Макбета"

"Влада пса"

Краща актриса другого плану

  • Джессі Баклі - "Незнайома дочка"
  • Аріана ДеБоз - "Вестсайдська історія"
  • Джуді Денч - "Белфаст"
  • Кірстен Данст - "Влада пса"
  • Онжаню Елліс - "Король Річард"

Кращий актор другого плану

  • Кіран Хайндс - "Белфаст"
  • Трой Котсур - "Кода"
  • Джессі Племенс - "Влада пса"
  • Дж. К. Сіммонс - "Бути Рікардо"
  • Коді Сміт-МакФі - "Влада пса"

"Вестсайдська історія"

Кращий міжнародний фільм

  • "Сядь за кермо мого авто" - Японія
  • "Втеча" - Данія
  • "Рука Бога" - Італія
  • "Лунана: як у Червоній кімнаті" - Бутан
  • "Найгірша людина на Землі" - Норвегія

Кращий анімаційний фільм

  • "Енканто"
  • "Втеча"
  • "Лука"
  • "Мітчелли проти машин"
  • "Райя та останній дракон"

"Енканто"

Краща операторська робота

  • "Дюна"
  • "Алея жахів"
  • "Влада пса"
  • "Трагедія Макбета"
  • "Вестсайдська історія"

Кращий саундтрек

  • "Не дивіться вгору"
  • "Дюна"
  • "Енкато"
  • "Паралельні матері"
  • "Влада пса"

"Белфаст"

Краща пісня

  • Be Alive- "Король Річард"
  • Dos Oroguitas- "Енканто"
  • Down To Joy - "Белфаст"
  • No Time To Die - "007: не час вмирати"
  • Somehow You Do - "Чотири хороших дні"

Кращі костюми

  • "Круелла"
  • "Сірано"
  • "Дюна"
  • "Алея жахів"
  • "Вестсайдська історія"

"Бути Рікардо"

Кращі візуальні ефекти

  • "Дюна"
  • "Головний герой"
  • "007: не час вмирати"
  • "Шан-Чі та легенда десяти кілець"
  • "Людина-пук: немає шляху додому"

Кращий оригінальний сценарій

  • "Белфаст"
  • "Не дивіться вгору"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Найгірша людина на Землі"

Кращий анімаційний короткометражний фільм

  • "Справи мистецтва"
  • "Бестія"
  • "Боксбалет"
  • "Робін Бобін"
  • "Склоочисник"

Кращий ігровий короткометражний фільм

  • "Ала Качуу - Бери та біжи"
  • "Плаття"
  • "Довге прощання"
  • "У моїх думках"
  • "Будь ласка, тримайся"

Кращий документальний короткометражний фільм

  • "Виразний"
  • "Проведи мене додому"
  • "Королева баскетболу"
  • "Три пісні для Беназір"
  • "Коли ми були хуліганами"

Кращий документальний фільм

  • "Вознесіння"
  • "Аттик"
  • "Тікати"
  • "Літо душі"
  • "Писати вогнем"

Прогноз букмекерів на Оскар 2022

Двічі номінований на Оскар за кращу чоловічу роль ("Алі" у 2002 році та "В гонитві за щастям" у 2007 році) Вілл Сміт вважається фаворитом серед букмекерів і в цьому році завдяки ролі батька Серени та Вінус Вільямс в біографічному фільмі "Король Річард".

Однак експерти не списують з рахунків також Бенедикта Камбербетча ("Влада пса") і Ендрю Гарфілда ("Тік-Так, бум!").

Тим більше що букмекери прогнозують "Владі пса" головну статуетку. На п'яти цьому творінню Netflix наступають фільми "Белфаст"і" Вестсайдська історія".

До слова, режисер "Влади пса" Джейн Кемпіон також у лідерах прогнозистів.

Гонка за кращу жіночу роль буде проходити між двома актрисами, які вже мають у своєму активі бажані статуетки Гільдії - Олівією Колман ("Втрачена дочка") і Ніколь Кідман ("Бути Рікардо").

Тема Біллі Айліш з "007: не час вмирати", швидше за все, здобуде перемогу в номінації "Кращий саундтрек". Це дасть франшизі про Джеймса Бонда третю перемогу в цій категорії за останні дев'ять років.

Анімаційна драма "Втеча" режисера Йонаса Поера Расмуссена напевно стане кращою в категорії документальних фільмів.

А найкращим міжнародним фільмом, вважають букмекери, стане японська стрічка "Сядь за кермо моєї машини", яка є екранізацією оповідання Харукі Муракамі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оголошені всі претенденти на антипремію Золота Малина і для Брюса Вілліса навіть створили окрему номінацію.

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