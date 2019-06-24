Топ-5 книг для ідеальної літньої відпустки

Сезон відпусток 2019 у самому розпалі. Вибір ідеального напрямку, пошук квитків на літак, підбір готелю - невід’ємні складові чудової подорожі. Але не менш важливою є атмосфера, яку створюють люди навколо, музика та книжки. Тому цим речам варто також приділити особливу увагу. Сьогодні ми зібрали для вас топ-5 книг, які подарують вашій відпустці ще більше чарівних історій та правильної атмосфери.

"Добрі новини з Аральського моря"

Ірена Карпа

Видавництво #книголав

Книжка ідеально створена для відпустки, адже історії закохують із перших сторінок. "Французька мрія" вабить стилем і романтикою, ароматом випічки і смаком вишуканого вина. Здавалося б, Париж - ідеальне місце для втечі, де легко все почати заново. Та паризькі вулички розкривають секрети лише "своїм", а від минулого не втечеш, поки воно живе в пам’яті… Новий роман Ірени Карпи - це історії чотирьох українських жінок у Франції. Кожна з них шукає щось своє: юна красуня Богдана - пригод і розваг, досвідчена й виважена Рита - свободи й сімейного затишку, колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою, а енергійна "феменка" Маша - самореалізації та слави. Стосунки й секс, пошуки себе, травми, інтриги та вбивства - вир емоцій зашкалює. Та поки є справжні почуття, дружба й підтримка, вміння насолоджуватися життям, любити себе і своє місто - доти є і надія на "добрі новини", що неодмінно надходять навіть після найбільших катастроф.

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"Робінзон Крузо"

Даніель Дефо

Видавництво #книголав

Мабуть, одна із найпопулярніших книжок для відпустки. Улюблена історія про юнака Робінзона, знайома кожному ще зі шкільних років. Хлопець кидає виклик бажанням своїх батьків та відправляється у подорож морями. Незабаром його корабель зазнає трощі, і чоловік опиняється на віддаленому тропічному острові, де й проводить наступні 28 років. В основі роману реальні події, що відбулися з шотландським моряком Александром Селкірком, який провів чотири роки на безлюдному острові.

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"Планета Pixar. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створення історії розваг"

Лоуренс Леві

Видавництво #книголав

Захоплива історія про те, як невелика графічна студія перетворилася на одну з найпотужніших голлівудських компаній. На сторінках цієї книжки ви дізнаєтеся про дружбу й співпрацю Лоуренса Леві та Стіва Джобса, проникнетеся атмосферою Кремнієвої долини та Голлівуду, зазирнете всередину компаній Pixar та Disney і пов’язаних із ними юридичних фірм та інвестиційних банків. Ідеальна книжкова подорож для відпустки.

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"Хованки з хижаком"

Ендрю Мейн

Видавництво #книголав

Якщо до солодкої відпустки хочеться додати трішки адреналіну, то трилер буде вам у нагоді. "Хованки з хижаком" - напружена кримінальна драма з непередбачуваною кінцівкою. У центрі сюжету - обчислювальний біолог та університетський викладач Тео Крей. Звичайна подорож до Монтани перетворюється на безпосередню участь у розслідуванні жорстокого вбивства його колишньої студентки. І хоча всі навколо - від місцевих жителів до представників поліції - впевнені, що за звірством стоїть ніхто інший, як ведмідь-ґризлі, Тео розуміє, що тут є щось інше. І це щось - те саме зло, скоїти яке може тільки людина. Головному герою доводиться залучити всі свої наукові здібності. Не тільки, щоб розгадати загадку, але й щоб самому не стати жертвою.

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"Наші душі вночі"

Кент Гаруф

Видавництво #книголав

Зворушлива, глибока і ніжна історія, яка прикрасить будь-яку відпустку. Едді та Луї вже немолоді. Вони знають одне про одного рівно стільки, скільки належить знати сусідам, що багато років живуть у невеликому містечку на кшталт Голта. У них є дещо спільне - великі порожні будинки та почуття самотності після смерті дружини та чоловіка. Одного вечора Едді відвідує Луї та робить незвичайну пропозицію - розділити з нею ліжко...

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Раніше астролог назвав найкращі країни для літнього відпочинку для всіх знаків Зодіаку.