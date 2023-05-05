Топ-5 элементов, которые необходимы женскому организму: список от врача
Для полноценного функционирования женского организма требуется ряд витаминов и микроэлементов. Если возникает их дефицит, это отражается на здоровье волос, кожи, ногтей и даже может нарушаться работа жизненно важных органов.
О том, какие 5 элементов крайне необходимы женщинам, рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram.
Витамин D3
Это главный помощник для женского организма. Он необходим для волос, ногтей, костей, сердца, полноценной работы мозга и здоровья в целом.
При его дефиците следует принимать не менее 5000 единиц дозировки. Это определяют после сдачи анализа.
Омега-3
"Это лучшая подружка любой женщины. Хотите иметь чистую и сияющую кожу, блеск волос и глаз? Омега поможет", - отмечает врач.
Суточная дозировка не менее 1000 мг. Принимать можно в течение 3 месяцев, тогда следует сделать перерыв на 30 дней.
Витамин С
Он участвует в синтезе коллагена, защищает организм от старения и является мощным иммуностимулятором.
Магний
Этот минерал необходим женщинам, особенно после 40 лет. Тогда в организме происходит гормональная перестройка, тело готовится к новому этапу и находится в стрессе.
Коллаген
Именно в этом белке кроется секрет красивых волос, крепких ногтей и отличной кожи. Желательно принимать его вместе с витамином С.
"Все эти витамины можно принимать вместе, но в разное время суток, что-то утром, что-то вечером. Курс витамина С и магния должен длиться в течение месяца. Другие витамины следует принимать не менее 3 месяцев", - отмечает Павлюк.
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