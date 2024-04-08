Топ-5 дешевых продуктов и напитков, которые легко заменят виагру

Что такое афродизиак

Афродизиак - это пища или лекарство, пробуждающее сексуальный инстинкт, вызывающее желание, повышающее сексуальное удовольствие или продуктивность. Хотя в настоящее время доступно много фармацевтических альтернатив, натуральные препараты - продукты и напитки - в целом более безопасны и имеют меньше побочных эффектов.

Влияние многих продуктов и напитков непосредственно как афродизиаков объясняется их свойствами в целом - улучшение настроения благодаря содержанию микроэлементов и антиоксидантов и улучшение кровообращения благодаря влиянию на давление и кровеносные сосуды.

Также следует помнить, что чрезмерное потребление любого продукта может иметь негативные последствия ввиду хронических заболеваний или индивидуальной непереносимости.

Какие продукты и напитки повышают либидо?

Эти 5, на первый взгляд, обычных продуктов, могут повлиять на возбуждение:

Фисташки

Кроме того, что фисташки имеют высокую питательную ценность и богаты белком, клетчаткой и полезными жирами, они также уменьшают симптомы эректильной дисфункции, увеличивая приток крови.

Эксперты предполагают, что эти эффекты могут быть связаны со способностью фисташек улучшать уровень холестерина в крови и стимулировать лучшее кровообращение по всему телу.

К тому же у фисташек есть другие разнообразные преимущества для здоровья: помогают контролировать вес и уменьшить риск сердечных заболеваний.

Фисташки могут повысить возбуждение (иллюстрация: Freepik)

Банан

Этот вкусный фрукт богат простыми углеводами, которые повышают уровень энергии и выносливость. Исследования показывают, что бананы так же эффективно повышают энергию, как и энергетические напитки. Кроме этого банан - отличный источник калия, который поддерживает бодрость и предотвращает мышечные спазмы.

Также бананы снабжают организм необходимыми антиоксидантами, витамином B6, клетчаткой и другими минералами, что влияет на эмоциональное состояние - улучшает настроение.

К другим полезным свойствам, бананы способствуют здоровому пищеварению и помогают сбалансировать уровень сахара в крови.

Свекла

Наверное, самый необычный продукт, который может повысить либидо - свекла, благодаря высокому содержанию нитратов, превращающихся в оксид азота в организме.

А во время возбуждения мозг посылает нервные сигналы, способствующие опосредованному оксидом азота расширению кровеносных сосудов, снабжающих кровью половые органы. Поэтому оксид азота влияет на физические ощущения.

Однако, хотя свекла содержит полезные для организма элементы, ее не следует употреблять регулярно людям с повышенной кислотностью, пониженным давлением или диабетом - прежде всего следует проконсультироваться с врачом по поводу рациона.

Красное вино

Алкоголь, как известно, расслабляет, что помогает тревожным, застенчивым или врожденным интровертам. Красное вино содержит значительное количество кверцетина - флавоноида, антиоксиданта, который обладает спазмолитическими и противовоспалительными свойствами и способствует повышению либидо.

В умеренных количествах он может помочь предотвратить сердечные заболевания и контролировать уровень сахара в крови.

Однако следует учитывать, что при чрезмерном употреблении алкоголь оказывает противоположное действие: может подавлять центральную нервную систему, вызывать сонливость, способствовать эректильной дисфункции и препятствовать оргазму.

Чай

Галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащийся в зеленом чае флавоноид, на самом деле может снизить уровень тестостерона, хотя придется выпить немало чая, чтобы заметить любые эффекты.

Однако умеренное потребление зеленого чая может оказаться полезным благодаря соединению под названием катехин. Катехин может помочь избавиться от свободных радикалов, которые могут повредить кровеносные сосуды, способствуя таким образом здоровому кровотоку.

Черный чай содержит все полезные флавоноиды, которые помогают контролировать высокое кровяное давление, ускоряют кровообращение и поддерживают иммунную систему в здоровом состоянии.

Чай ускоряет кровообращение (иллюстрация: Freepik)

Эти продукты не являются мгновенными афродизиаками, их действие может быть заметно при длительном, но не чрезмерном употреблении.

Кроме того, значительную роль играет рацион в целом - длительное нездоровое питание жирной пищей и чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на общее состояние здоровья, а следовательно, и сексуальное желание и сексуальные способности.

Если вы поддерживаете свое здоровье, употребляя в пищу много фруктов и овощей, это окажет положительное влияние и на либидо.