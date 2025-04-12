Топ-5 десертов на Пасху, если паска уже надоела: вкусно и не банально

Пасха - время не только празднований, но и вкусных блюд. Если традиционная паска уже надоела, и вы хотите удивить гостей новыми десертами, вот пять оригинальных вариантов, которые добавят разнообразия вашему праздничному столу.
Какие 5 вкусных десертов можно приготовить на Пасху и поразить гостей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Морковный кекс - вкусный и полезный десерт, который подарит новые вкусовые оттенки, при этом оставаясь достаточно традиционным для праздничного стола.
Что вам понадобится:
Приготовление:
Натереть морковь на мелкой терке.
Взбить яйца с сахаром и маслом до пышной массы.
Добавить морковь, муку, разрыхлитель и корицу, перемешать.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут.
Советы:
Не забудьте проверить готовность кекса деревянной палочкой - она должна быть сухой после прокола.
Этот десерт сочетает нежную текстуру и кислую нотку лимона, идеально подходит для тех, кто ищет легкий и свежий вкус у пасхальных блюд.
Что вам понадобится:
Приготовление:
Печенье измельчить и смешать с растопленным маслом.
Выложить в форму для выпекания и уплотнить.
Для начинки взбить творог с сахаром, добавить яйца, сметану, лимонный сок и цедру.
Выпекать при 170 градусах 50 минут. Охладить и подавать с ягодами.
Советы:
Чизкейк можно подавать с ягодным соусом или свежими фруктами, чтобы добавить легкости и цвета.
Этот десерт со вкусом меда и пряностей - идеальная альтернатива традиционным тортам и куличам, не менее вкусная и оригинальная.
Что вам понадобится
Приготовление:
Смешать все ингредиенты до однородной массы.
Распределить смесь по формам для маффинов.
Выпекать при 180 градусах около 20-25 минут.
Советы:
Чтобы маффины получились более нежными, не переборщите со временем выпекания - проверьте готовность зубочисткой.
Пряники - это не только традиционный десерт, но и отличная возможность для творчества, особенно если украсить их вкусной и яркой глазурью.
Что вам понадобится:
Для глазури:
Приготовление:
Смешать все ингредиенты до образования теста.
Раскатать тесто и вырезать формы.
Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.
Для глазури взбить белок с пудрой и украсить пряники после остывания.
Советы:
Используйте разноцветную глазурь для ярких и весенних пряников, а также добавьте небольшие элементы декора (например, посыпку или драже).
Этот итальянский десерт - невероятно нежный, с легкой текстурой и свежим вкусом. Идеально сочетается с ягодами или фруктами, добавляя праздничному столу изысканности.
Что вам понадобится
Приготовление:
Растворить желатин в молоке.
Смешать сливки, молоко, сахар и ваниль, довести до кипения, но не варить.
Добавить растворенный желатин, перемешать и влить в формы.
Охлаждать в холодильнике не менее 4 часов.
Ягодный соус: измельчить ягоды с сахаром и украсить десерт перед подачей.
Советы:
Чтобы панна котта получилась более кремовой, используйте жирные сливки (не менее 30%).