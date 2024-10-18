Польза или вред? Узнайте всю правду о безалкогольном пиве

Пиво является одним из самых старых и распространенных алкогольных напитков, но почти каждый третий из нас сейчас регулярно пытается употреблять алкогольные версии со слабым или безалкогольным содержанием.

Что нужно знать о безалкогольном пиве?

Как и в других алкогольных напитках, содержание алкоголя в пиве представлено в процентах от общего объема напитка или алкоголя по объему (ABV).

Безалкогольное пиво производится путем предотвращения образования алкоголя во время процесса пивоварения. С другой стороны, из деалкоголизированного пива алкоголь удаляется одним из двух способов: выпариванием спирта или фильтрацией.

Поскольку содержание белка, углеводов и сахара подобно обычному пиву, калорийность слабоалкогольных продуктов выделяет их. Это потому, что хотя углеводы и сахар похожи, меньшее содержание алкоголя обычно приводит к меньшему количеству калорий.

Изготовленное из ячменного солода, хмеля и дрожжей, пиво является источником природных растительных соединений, называемых полифенолами, большинство (приблизительно 70-80%) которых получают из солода. Считается, что полифенолы обладают рядом преимуществ для здоровья, таких как поддержание кровообращения, снижение артериального давления и уменьшение воспаления.

Почему следует выбрать слабоалкогольное пиво?

Алкоголь может быть вреден для здоровья. Всемирная организация здравоохранения напоминает нам, что алкоголь является токсичным и психоактивным веществом, что является причиной 3 миллионов смертей во всем мире каждый год.

Несмотря на это, многие из нас с удовольствием выпивают одну-две рюмки (возможно, подкрепляясь идеей, что умеренное количество алкоголя может защищать сердечно-сосудистую систему).

Однако не только чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред нашему здоровью. Даже умеренное потребление алкоголя на регулярной основе может увеличить риск фибрилляции предсердий (ФП), поскольку употребление алкоголя может способствовать ожирению, нарушению дыхания во сне и высокому артериальному давлению. И именно потребление пива и сидра может повлиять на риск ФП.

Полезно ли слабоалкогольное пиво?

Есть некоторые очевидные преимущества безалкогольного пива. С меньшим количеством алкогольных единиц, чем в обычных аналогах, выбор слабоалкогольного или безалкогольного упрощает соблюдение рекомендованных норм по употреблению алкоголя.

Кроме того, слабоалкогольное пиво меньше влияет на концентрацию алкоголя в крови, что делает бокал с низким содержанием алкоголя лучшим выбором, если вы за рулем.

В зависимости от происхождения и методов производства как алкогольное, так и слабоалкогольное пиво богато природными соединениями растительного происхождения, которые называются полифенолами.

Эти соединения придают напитку цвет и вкус, но также обладают защитными свойствами, которые приписывают ряд преимуществ для здоровья. Например, полифенолы являются важным топливом для бактерий, обитающих в нашем кишечнике. Полифенолы, полученные из пива, могут быть особенно полезны, поскольку лишь небольшое количество (5-10%) всасывается в тонком кишечнике, а остальные попадают в толстую кишку, где кишечные микробы ферментируют ее и превращают полифенолы в активную, полезную форму.

Это говорит о том, что пиво может быть полезно для кишечника и полезно для поддержания иммунитета. Особенно женщины в период менопаузы могут извлечь пользу от умеренного потребления содержащихся в хмеле полифенолов.

Исследования показывают, что полифенолы, полученные из хмеля, могут предложить этой группе определенное облегчение от симптомов, включая приливы. В этом случае употребление полифенолов в безалкогольной форме устраняет негативные последствия, связанные с употреблением алкоголя, в то же время потенциально обеспечивая некоторые преимущества.

До сих пор ведутся дискуссии о том, насколько безопасно алкоголь во время беременности, поэтому самым безопасным подходом вообще не употреблять алкоголь во время беременности. Учитывая это, будущим мамам следует знать, что безалкогольное пиво, несмотря на свое название, может содержать небольшое количество алкоголя.