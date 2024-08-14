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Топ-4 фильма с Бастьеном Буллоном - звездой нового поколения французского кино

Бастьен Буллон в фильме "Ночь на 12-е" (Фото: png)
Автор: Любовь Блажко

Французские актеры все чаще становятся звездами не только в своей стране, но и за ее пределами. Для этого даже не всегда нужно выиграть "Оскар". Только лишь играть в интересных лентах. Именно такая выходит в украинский прокат на этой неделе - криминальный детектив "Ночь на 12-е".

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые интересные роли Буллона, сыгравшего главную роль в вышеупомянутом фильме, чтобы наполнить ваши вечера французскими жемчужинами последних шагов.

"Ночь на 12-е"

В новом французском детективе Буллон играет расследующего убийство полицейского.

Ночью 12 числа происходит убийство молодой женщины. Это нераскрытое дело преследует его персонажа Иоганна - детектива, который так и не поймал жестокого убийцу. В попытках распутать преступление он тщательно исследует жизнь жертвы и ее отношения. Вскоре мужчина осознает, что стал одержим делом, которое превратилось в личный вызов.

 

"Граф Монте Кристо"

Экранизация одного из самых известных рассказов Франции – одноименной книги Александра Дюмы. Буллон играет Фернана Де Морсерфа.

Фильм рассказывает историю молодого мужчирны Эдмона Дантеса, который становится жертвой заговора и задерживается в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. Преданный друзьями и осужденный коррумпированным судьей, моряка Дантеса приговаривают к пожизненному заключению на острове Шато-д'Иф. После 14 лет неволи Эдмон совершает дерзкое бегство и жизнь возвращается так, что он возвращается во Францию неприлично богатым под новым именем и стремится отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

 

"Джамбо"

Главная героиня в этом фильме - девушка, которая увлекается каруселями. Она живет дома одна с мамой, работает в парке развлечений. Однажды на работе Жанна влюбляется в новый парковый аттракцион, который она называет Джамбо и именно на нем ее жизнь полностью изменится.

 

"Симона: Женщина столетия"

Лента исследует жизнь Симоны Вейль - известной французской деятельницы, которая пережила Холокост и впоследствии стала ведущим политиком, правозащитницей и феминисткой - через серию нехронологических воспоминаний и неожиданных, но судьбоносных встреч.

 

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