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Топ-33 украинские песни ко Дню Независимости, которые вы должны знать наизусть

Эти украинские песни нужно послушать всем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

День Независимости Украины - это особый праздник, объединяющий миллионы сердец. А что может объединить нас лучше, нежели музыка?

РБК-Украина (проект Styler) представляет вам подборку из 33 украинских песен, которые обязательно следует послушать в этот день. Это патриотические гимны, романтические баллады и современные хиты, прославляющие нашу прекрасную страну по всему миру.

Квитка Цисык - "Два кольори" 


Назарий Яремчук - "Стожари"

 

Плач Еремии - "Вона"


Океан Эльзы - "Вставай"


ВВ - "Весна"


ТНМК - "Гранули"

 

Братья Гадюкины - "Файне мiсто Тернопiль"

 

СКАЙ - "Тебе це може вбити"


Kalush Orchestra - "Стефанія"

 

София Ротару - "Червона рута" 


Андрей Хлывнюк feat. The Kiffness - "Ой, у лузі червона калина" 


Тарас Петриненко - "Україна"


Тина Кароль и Голос Діти - "Україна - це ти"


Ruslana - "Дикі танці"


Александр Пономарев - "Варто чи ні"


Мотор'Ролла - "Восьмий колір"


Скрябин - "Старі фотографії"


Антитела - "Фортеця Бахмут"


ONUKA - "Misto"


Друга Ріка - "Так мало тут тебе"


THE HARDKISS - "Журавлi"


Степан Гига - "Сон"


KAZKA - "Плакала"


Один в каное - "У мене немає дому"


Бумбокс - "Квiти у волоссi"

 

Тартак - "Стільникове кохання"


Наталья Могилевская - "Місяць"


Ирина Билык - "Я пливу"


Юрко Юрченко - "Я йду"

Pianoбой - "Кохання"


Сестренка Вика - "То моє море"


Николай Мозговой - "Минає день, минає ніч"


Jamala - "Шлях додому"

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