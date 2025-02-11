6 романтических мест в Украине, куда можно поехать вдвоем на День святого Валентина

День святого Валентина - это прекрасная возможность для влюбленных провести время вместе в романтическом месте, которое создаст неповторимую атмосферу. Куда лучше всего поехать вдвоем на 14 февраля в Украине?

РБК-Украина (проект Styler) предлагает 6 городов Украины, где вы сможете найти идеальные локации для отдыха с любимым человеком.

Самбор

Самбор - маленький город на западе Украины, который стал популярным благодаря уникальной реликвии: мощам святого Валентина. Этот город часто посещают пары, которые хотят отпраздновать День святого Валентина в особой атмосфере. В Самборе хранятся мощи святого Валентина, покровителя влюбленных, что стало важным элементом романтических традиций в этом городе.

Вот места, которые предлагают романтические впечатления:

Самборский парк - прекрасное место для прогулок на свежем воздухе среди деревьев и озер.

- прекрасное место для прогулок на свежем воздухе среди деревьев и озер. Церковь Святого Георгия - старинная церковь, где можно полюбоваться архитектурными деталями и атмосферой спокойствия.

- старинная церковь, где можно полюбоваться архитектурными деталями и атмосферой спокойствия. Река Днестр - романтические прогулки вдоль реки создадут особую атмосферу для влюбленных.

Мощи святого Валентина (фото: 24tv.ua)

Киев

Киев, хоть и является деловым центром страны, не менее прекрасен для романтических прогулок. Здесь можно найти атмосферные места для тихих свиданий и увлекательных прогулок, которые запомнятся надолго:

Андреевский спуск и Замковая гора - исторические здания, Андреевская церковь, а также великолепные виды с Замковой горы подарят незабываемые мгновения.

- исторические здания, Андреевская церковь, а также великолепные виды с Замковой горы подарят незабываемые мгновения. Мариинский парк и мост влюбленных - здесь вы найдете место для спокойных прогулок среди природы и истории вечной любви.

- здесь вы найдете место для спокойных прогулок среди природы и истории вечной любви. Оболонская набережная - уютное место для прогулок у воды и романтических ужинов с видом на Днепр.

- уютное место для прогулок у воды и романтических ужинов с видом на Днепр. Парк Феофания - архитектура и природа создают идеальную атмосферу для влюбленных.

- архитектура и природа создают идеальную атмосферу для влюбленных. Стена признаний - оставьте свое признание на стене и станьте частью этой романтической традиции.



Мост влюбленных (фото: Википедия)

Львов

Львов всегда ассоциируется с атмосферой старинного города, который вдохновлен историей и культурой. Здесь романтика чувствуется в каждом уголке, от узких улочек до живописных площадей:

Площадь Рынок - прогулка по узким улочкам и совместный кофейный момент на площади.

- прогулка по узким улочкам и совместный кофейный момент на площади. Высокий замок - панорамный вид на город создает невероятную атмосферу для влюбленных.

- панорамный вид на город создает невероятную атмосферу для влюбленных. Оперный театр - вечер в опере или балете оставит незабываемые впечатления.

Высокий замок зимой (фото: Википедия)

Одесса

Одесса - это не только красивое море, но и прекрасные возможности для романтического отдыха. Этот город дарит множество локаций для влюбленных, где можно наслаждаться морским воздухом и красивыми пейзажами:

Приморский бульвар - прогулка по бульвару с видом на Черное море и Потемкинскую лестницу.

- прогулка по бульвару с видом на Черное море и Потемкинскую лестницу. Дерибасовская улица - замечательная для пешеходных прогулок и ужинов в уютных кафе.

- замечательная для пешеходных прогулок и ужинов в уютных кафе. Оперный театр - архитектурный шедевр с романтической атмосферой.

Одесский оперный театр (фото: Википедия)

Ужгород

Маленький, но очень уютный город, который очарует влюбленных своим архитектурным наследием и природной красотой. Ужгород - это идеальное место для совместных прогулок среди живописных пейзажей:

Ужгородский замок - средневековые руины и вид на город с высоты.

- средневековые руины и вид на город с высоты. Набережная Независимости - прогулка вдоль реки Уж с сохранением тихой и спокойной атмосферы.

- прогулка вдоль реки Уж с сохранением тихой и спокойной атмосферы. Ботанический сад - природные пейзажи и зеленый оазис для романтических мгновений.

Ужгородский замок (фото: Википедия)

Черновцы

Черновцы - город, где сочетаются западноевропейская архитектура и украинская культура, что создает идеальную атмосферу для романтики. Этот город с уютными улицами и старинными зданиями имеет все условия для создания незабываемых совместных воспоминаний:

Черновицкий университет - прогулка по территории одного из самых красивых университетов Украины.

- прогулка по территории одного из самых красивых университетов Украины. Парк Шевченко - прекрасное место для влюбленных, где можно провести время на природе.

- прекрасное место для влюбленных, где можно провести время на природе. Парк Федьковича - уютное место для вечерних прогулок и совместных остановок в кафе.

Черновицкий университет (фото: Википедия)