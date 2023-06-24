Накапливает ртуть и токсичные вещества. Эксперт объяснил, какую рыбу опасно есть

Рыба богата обилием белка и жиров Омега-3, содержит аминокислоту таурин, йод и селен. Именно последнего нехватает 90% людей. Однако не вся рыба настолько полезна, как мы о ней думаем. От некоторых видов лучше отказаться, потому что они принесут больше вреда организму, чем пользы.

Об этом пишет эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Юрий Попко в Instagram .

Худшие виды рыбы, которые лучше не употреблять

"Это крупные глубоководные рыбы и особенно из атлантического бассейна, поскольку он самый грязный - в нем токсичные вещества, тяжелые металлы. Чем больше тушка, тем больше вероятность, что она вобрала в себя много вредных веществ. Речь идет о тунце. Камбала и палтус из этих регионов тоже не рекомендуются к употреблению", - пишет эксперт.

Если выбираете рыбные консервы, то лучше покупать в собственном соке, а не в растительном масле, поскольку это окисленные жиры.

"Следующие виды рыбы - это тилапия, пангасиус, также морской окунь, последний накапливает в себе ртуть", - говорит Попко.

Эксперт не советует есть рыбы из семейства лососевых - семгу, форель. Большинство с тех, что продают в магазинах, искусственно выращены, поэтому имеют минимум полезных веществ. В эталоне они обязаны быть выращены в чистых природных водоемах.

Лучше выбирать рыбу, консервированную в собственном соке (фото: Freepik)

Полезные виды рыбы

Морская рыба ценна жирами Омега-3. Они необходимы для мембран клеток, здоровой кожи, волос и мозга. Полезными являются следующие виды: минтай, треска, хек, сибас, дорадо, морской окунь, палтус (из чистых водоемов), зубатка, осетр, судак, щука.

"Запомните, высокая цена не является показателем качественной рыбы. При ее выборе учитывайте размер тушки и возраст. Чем рыбка меньше и младше, тем меньше вероятность, что она успела за свою жизнь накопить вредные вещества", - объясняет эксперт.

Он отмечает, что большинство рыбы доставляют в Украину в замороженном виде и уже здесь размораживают.

"Охлажденную рыбу найти можно редко, поскольку она быстро портится. Разве сибас и дорадо может быть охлажденной или речная, которую у нас разводят, например форель, только у этих рыб нет Омега-3. А вот карп - это рыба, максимально зараженная паразитами, хотя они могут быть и в красной рыбе", - отмечает Попко.

Еще более полезные виды - это дикие лососевые: нерка, кижуч, кета, горбуша. Также полезны анчоусы и сардины.

"Целую тушку всегда дешевле покупать, чем разобранную на филе или стейки. Всегда осматривайте чешую, поскольку по ней можно определить шла ли рыба на нерест. Ведь когда она идет на него, то меняет цвет чешуи, также в это время меняются зубы, происходит некроз тканей. Такая рыба не полезна, она максимально дешевая, потому что выбрасывается на берег и ее просто собирают", - отмечает Юрий.

Тушка должна быть идеального серебряного цвета, а мясо должно быть однотонного красного цвета без кровяных разводов.

Тушка должна быть идеального серебряного цвета (фото: Freepik)

Какая рыба самая полезная

"Самая полезная и доступная рыба, которая у нас под боком - это сельдь и скумбрия. Они небольшие, ничего в себе не собирают, богатые белком и Омега-3 жирами", - говорит Попко.

В консервированном виде также можно употреблять в пищу, но лучше выбирать в собственном соке. Что касается копченой, то при условии, что коптите сами на дровах, а не какой-нибудь химии.

"Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт после употребления рыбы, но это происходит не из-за белка из нее, а из-за неисправной пищеварительной системы и кислотности желудка", - отмечает эксперт.

Также он добавляет, что икра очень полезна, красная - рекордсмен по содержанию Омега-3. Можно еще покупать икру щуки, но там только белок, Омега-3 нет.

"Еще один суперфуд - печень трески. Она является источником витамина А. Именно он обеспечивает крепкий иммунитет, здоровую кожу и волосы. Главное, чтобы был качественный производитель. Выбирайте печень трески в собственном соке и желательно из холодных исландских вод", - советует Попко.