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Вот эти продукты провоцируют целлюлит: "черный" список от эксперта

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Суббота 08 июля 2023 16:50
Вот эти продукты провоцируют целлюлит: "черный" список от эксперта Какие продукты провоцируют целлюлит (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Летом особенно обостряется проблема целлюлита. Избавиться от него непросто, но можно сделать его менее заметным. Для этого очень важно скорректировать свое питание и исключить из рациона продукты, богатые углеводами.

Об этом рассказала тренер по калланетике Татьяна Гуменюк на своей странице в Instagram.

Какие продукты провоцируют целлюлит

"Целлюлит - это сложная проблема. Дело не только в продуктах. Целлюлит есть у всех женщин в той или иной степени. И это нормально! Это говорит о том, что женщина готова к рождению детей", - говорит эксперт.

Гуменюк объясняет, в каких случаях целлюлит проявляется "ярче".

"Жировым клеткам свойственно деформироваться, растягиваться и этим создавать бугорки и ямки на теле. Причина - несбалансированное питание, когда в рационе преобладают углеводы и жиры, и отсутствие движения", - добавляет тренер.

Она делится списком продуктов, которые провоцируют появление целлюлита.

Исключите по-максимуму эти продукты:

  • кексы, булочки, печенье
  • конфеты и шоколадки
  • сухарики и чипсы
  • хот-доги, бургеры и картофель фри
  • колбасы, сосиски, сардельки и копченые рулеты
  • все полуфабрикаты
  • жареные пирожки и чебуреки
  • мороженые слойки
  • сладкие газированные напитки и алкоголь
  • майонезы, кетчупы и соусы
  • кукурузные палочки

Как избавиться от целлюлита

"Целлюлит можно сделать менее заметным. Для этого питайтесь сбалансировано - соблюдайте норму белков, жиров и углеводов. Пейте достаточно воды и много двигайтесь. Делайте антицеллюлитный уход за кожей", - советует тренер.

Также снизить целлюлит помогают регулярные физические нагрузки и упражнения, направленные на проблемные зоны на ногах.

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