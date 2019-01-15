Людина року: потенціал нових досягнень

Визначені володарі міжнародних і спеціальних премій

23-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2018»

Для України, яка невідворотно обрала своїми пріоритетами демократичні цінності, особливого значення набувають увага і підтримка світового співтовариства, вагомий особистий внесок відомих діячів міжнародного масштабу у розбудові України як суверенної демократичної держави.

Українці зі щирою повагою сприймають підтримку і всебічну допомогу з боку видатних зарубіжних діячів. І знаковим втіленням нашої глибокої вдячності стало щорічне присудження міжнародних премій, заснованих у 2001 році у рамках загальнонаціональної програми «Людина року».

Серед володарів цих престижних міжнародних нагород – лідери європейських країн, релігійні діячі, дипломати, меценати, видатні представники світової культури та мистецтва. Всі вони щиро опікуються інтересами українського народу, всіляко підтримуючи його устремління до незалежності і процвітання.

Такі ж щирі та наполегливі у своїх зусиллях підтримати, допомогти українцям і нинішні володарі міжнародних премій, імена яких будуть оголошені сьогодні.

Називаючи імена володарів міжнародних і спеціальних премій 23-ї програми «Людина року – 2018», ми від імені мільйонів українців віддаємо їм найвищу пошану і глибоку повагу.

У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради загальнонаціональної програми «Людина року» володарями міжнародних і спеціальних премій 23-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2018» визначені:

1. «Міжнародна премія в галузі дипломатії» – Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні Герміне ПОППЕЛЕР

Австрія була однією з перших країн, яка визнала Україну після оголошення незалежності, і відкрила в Києві своє посольство. Австрія досить вагомо присутня економічно в Україні, австрійські фінансові установи були серед піонерів в сфері банківських і страхових послуг в Україні і сьогодні є найбільшими іноземними банківським і страховим інститутами. Австрія є одним з найбільших інвесторів в Україні, зокрема австрійські інвестори створили більше 30 тис. робочих місць.

За безпосереднього сприяння пані Посла активно розвивається співпраця між Україною та Республікою Австрія в галузі економіки, інвестицій, наукового та технічного співробітництва, культури та збереженні історичної спадщини.

8 лютого 2018 року президент України Петро Порошенко відвідав Австрію з робочим візитом, в ході якого відбулися двосторонні переговори глави Української держави з Федеральним Президентом Александром ван дер Белленом та новопризначеним Федеральним канцлером Себастіаном Курцем.

У березні відбувся офіційний візит у відповідь Федерального Президента Республіки Австрія Александра Ван дер Беллена. Така інтенсивність політичного діалогу є кращою ілюстрацією активного розвитку взаємовигідного партнерства між нашими державами. Фундамент нашого партнерства підкріплений і економічними показниками» - торговий обіг між нашими країнами зріс на 18,5%, досягнувши 1,2 мільярда доларів США. У той же час український експорт до Австрії виріс на 48%, що є результатом вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Україну відвідала чисельна делегація представників ділових і бізнесових кіл, яка супроводжувала Президента Ван дер Беллена - керівники близько сорока австрійських підприємств, які зацікавлені у співпраці з українськими партнерами в різних галузях промисловості - від фармацевтики до сільського господарства. Президент Австрії під час візиту в Україну взяв участь в двох економічних форумах - в Києві та у Львові, організованих Австрійською торговою палатою та Торгово-промисловою палатою України. Підписані Угоди про співпрацю у галузі освіти, науки і культури, також угоди про співпрацю між австрійськими та українськими ВУЗами.

4 вересня на зустрічі Президента України Петра Порошенка з канцлером Австрії Себастьяном Курцем, досягнуто угоди, що 2019 рік у Австрії буде проголошений роком української культури.

2. Міжнародна премія «За значний внесок у розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною» – Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед аль-Каабе.

У 2018 році наші країни відзначили 25-річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною і ОАЕ. Між нашими країнами підписано близько тридцяти двосторонніх угод і меморандумів. А за останні два роки наші двосторонні відносини вийшли на новий якісний рівень розвитку в торговельно-економічній, науково-технічній, оборонній, машинобудівній, електротехнічній та соціально-громадській сферах.

Домінуючу роль в розвитку українсько-еміратських відносин відіграє інтенсивне торгово-економічне співробітництво. Товарообіг між Україною і ОАЕ зріс на 28% і досяг 950 млн дол. США, експорт металургійної продукції склав понад 130 млн дол. США, надзвичайний потенціал залишається в агропромисловому секторі, і зростання товарообігу відбувається за рахунок сільськогосподарської продукції - на 53%, підписані меморандуми про співпрацю в космічній та авіабудівній галузях, підписаний ряд дуже важливих документів, зокрема, про скасування віз для громадян України та ОАЕ, угоду між міністерствами культури, меморандум про співпрацю між міністерствами охорони здоров'я.

За минулий рік реалізовано понад 20 контактів керівників міністерств і відомств зі своїми візаві в Еміратах. Україна була потужно представлена ​​на головних міжнародних виставках в ОАЕ - The Global Space Congress, IDEX, GulFood, Arab Health, Dubai Air Show, BIG 5.

Візит Президента України Петра Порошенка в ОАЕ підтвердив міцне партнерство між нашими країнами. Віце-президент, прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів і правитель емірату Дубай Шейх Мохаммед Бін Рашид Аль Мактум і Президент України Петро Порошенко підписали три двосторонні угоди: Меморандум про взаєморозуміння і взаємне скасування візових вимог між ОАЕ і Україною, Угода про співробітництво в галузі культури і меморандум про взаєморозуміння в галузі дослідження космосу.

Одночасно з розвитком міждержавних стосунків збільшилась кількість авіарейсів між нашими країнами (до 36 на тиждень). Культурне та наукове співробітництво також відзначилось плідним розвитком. За безпосереднього сприяння Посольства у Інституті Міжнародних відносин КНУ ім.Тараса Шевченка було відкрито Центр арабських досліджень.

3. Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва – Народна артистка Казахстану Роза РИМБАЄВА

Радянська і казахстанська естрадна співачка, кіноакторка і педагог-професор. Народна артистка Казахської РСР (1986). Лауреат Державної премії Казахстану (2004).

Найбільша популярність співачки припала на 1977-1979 роки, коли вона виходила у фінали фестивалю «Пісня року» і входила в десятку кращих співачок СРСР в хіт-параді «Звукова доріжка».

З 1979 року і по теперішній час - солістка Республіканського концертного об'єднання «Казахконцерт», одночасно з 1995 року поєднує роботу викладача Казахської Академії мистецтв ім. Т. Жургенова.

Роза Римбаєва є «Золотим голосом Казахстану», її називають «співучим солов'єм Середньої Азії». Голос Рози Римбаєвою класифікують як ліричне сопрано з діапазоном рівно чотири октави.

За свою творчу кар'єру випустила 18 сольних альбомів.

Володар численних нагород і звань в СРСР, Казахстані та інших країнах, серед яких Болгарія - «Гран-прі» фестивалю «Золотий Орфей», Польща - Спеціальна премія Польського комітету телебачення і радіо на фестивалі «Сопот», Туреччина - Гран-прі «Алтин мікрофон ».

Співачка веде активну гастрольну діяльність і сьогодні, її творчість затребувана як в Казахстані, так і за кордоном.

4. Міжнародна премія «За видатний внесок в розвиток культури та мистецтва України» – Народний артист Білорусі, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри» Анатолій ЯРМОЛЕНКО

Легендарний білоруський співак, керівник білоруського вокально-інструментального ансамблю «Сябри», народний артист Білорусі. Народився в Україні, в місті Козятині.

Творчість Ярмоленко нероздільно з творчістю ансамблю «Сябри».

У 1985 році художньому керівнику ансамблю «Сябри» Анатолію Ярмоленко було присвоєно звання «Заслужений артист БРСР». А. Ярмоленко у складі ансамблю «Сябри» приймав участь у численних фестивалях: «Білі ночі», «Київська весна», «Кримські зорі», «Слов’янський базар у Вітебську», днях культури Білорусії в Москві, Таллінні, Ташкенті, Києві, Ризі, Петербурзі, Алма-Аті та ін. Анатолій Ярмоленко, як один із солістів ансамблю «Сябри», частий гість популярних музично-розважальних програм і телевізійних конкурсів «Ширше коло», «Пісня року», «Ранкова пошта», «З піснею по життю», «Слов’янський базар» и др.

Анатолій Ярмоленко з піснями «Алеся», «Пічки-лавочки», «Ви шуміть, берези», «Свята» неодноразово виходив у фінал популярного телевізійного конкурсу «Пісня року» (з 1981 по 2011 роки).

Анатолій Ярмоленко охоче приїздить з чисельними концертами до України: як до столиці Києва, так і рідного міста — Козятина.

Нагороджений Орденом Франциска Скорини - «За значний особистий внесок в розвиток національної культури, збереження і пропаганду кращих музичних традицій», орденом Дружби — За значний внесок в зближення і взаємозбагачення культур націй та народностей.

Знаком найвищого пієтету по праву вважаються спеціальні іменні премії, якими нагороджуються відомі представники гуманітарної сфери діяльності, чия прихильність гуманістичним ідеям і чий внесок до скарбниці духовних цінностей помітно вплинули на гуманізацію нашого суспільства. З винятковою відданістю вони служать своїй справі і людям, а їхнє життя сповнене гідності і благородства. Під стать тим, чиїми іменами названі спеціальні премії:

- і великого гуманіста і подвижника, найвідомішого кутюр’є України Михайла ВОРОНІНА – «За високий стиль життя»

- видатного кардіохірурга Геннадія КНИШОВА – «За вірність гуманістичним ідеям і примноження загальнолюдських цінностей».

5. Спеціальна премія ім.М.Вороніна «За високий стиль життя» – Герой України, Народна артистка УРСР, Народна артистка СРСР, видатна акторка театру та кіно Ада РОГОВЦЕВА

Навчалась у Київському театральному інституті імені Івана Карпенка-Карого. З 1958 року — артистка Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, де пропрацювала понад 35 років. За 36 років праці в ньому Роговцева виконала понад 50 ролей. Артистка співпрацювала з багатьма талановитими режисерами. Серед них і Едуард Митницький в Театрі на Лівому березі, і Роман Віктюк, що дуже цінує драматичний талант актриси.

За свою кар’єру актриса зіграла майже в сотні фільмів найрізноманітніших жанрів, починаючи від водевілю і закінчуючи драмами. На даний момент останній фільм з участю Ади Роговцевої – «Каблучка з рубіном», виробництва 2018 року.

Професор Національного університету культури, викладає в Київському театральному інституті ім. І. К. Карпенка-Карого, а також в Київському університеті культури і мистецтв на кафедрі «Дикторів і ведучих телепрограм».

Герой України (12 липня 2007), нагороджена Орденом «Знак Пошани», Орденом княгині Ольги III ступеня, Орденом «За заслуги» І ступеня та ІІІ ступеня, Орденом Дружби, за великий внесок у зміцнення та розвиток російсько-українських культурних зв'язків. Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченко — за виконання ролей у виставах «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, «Надеяться» Ю. Щербака, «Хозяйка» М. Гараевой; Лауреат Театральної премії «Київська Пектораль» за найкращу жіночу роль (1997, за виставу «Обманутая»), Лауреат Театральної премії «Київська Пектораль» за видатний внесок у театральне мистецтво (2004), Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка 2017 року.

6. Спеціальна премія ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей»

Враховуючи величезний особистий вклад Героя України, академіка Національної академії наук України, академіка Академії медичних наук України Геннадія Книшова в розвиток української системи охорони здоров’я та значний внесок в становлення та розвиток загальнонаціональної програми «Людина року», Вища Академічна Рада програми «Людина року» прийняла рішення про заснування щорічної спеціальної премії ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей» .

Претендентами на спеціальну премію ім. Геннадія Книшова розглядаються відомі в українському суспільстві та за його межами особистості, представники гуманітарної сфери діяльності (медицина, культура, мистецтво, література), а також меценати, діячі релігійних конфесій, чия відданість гуманістичним ідеям та чий внесок в скарбницю духовних цінностей відчутно вплинули на гуманізацію нашого суспільства.

Першим володарем Спеціальної премії ім. Геннадія Книшова «За вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей» за 2018 рік став НИКОНЕНКО Олександр Семенович – вчений, хірург і трансплантолог, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України».

Його наукові досягнення відіграли велику роль у розвитку перспективних напрямків трансплантології, серцево-судинної хірургії та ендокринології. Блискучий практик і фахівець – він вперше на Україні виконав успішну операцію з пересадки серця, а у 2011 році одночасно провів трансплантацію печінки, пересадку нирки і підшлункової залози при цукровому діабеті.

Автор понад 520 наукових праць, 4 монографій, 4 посібників та 4 авторських свідоцтв. Вперше в світі видав «Атлас патоморфології ниркових трансплантатів», який має велике науково-практичне значення. Під особистим керівництвом виконано 7 докторських і 35 кандидатських дисертацій, завершується робота над 2 докторськими і 4 кандидатськими дисертаціями. Заступник голови Асоціації хірургів України, член Президіуму Асоціації судинних хірургів, заступник голови Асоціації серцево-судинних хірургів України, заступник голови Асоціації трансплантологів України.

Нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003 р.), володар титулу «Людина року - 2004» в галузі науки, Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2006 р.), орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2009 р.), орден ім. М.І.Пирогова (2010 р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2011 р.), медаль ім. М.М.Амосова (2014 р.).

7. Спеціальна премія газети «КП в Україні» «Кумир українців» – український композитор, народний артист України, професор, ректор Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра Олександр ЗЛОТНИК

У творчому доробку композитора широко представлені різноманітні музичні жанри: понад 2000 пісень, опера-дума «Сліпий», балет «Суламіфь», 17 мюзиклів (серед них перший український мюзикл «Екватор»), симфонічні, хорові, інструментальні та камерно-вокальні твори, біля 50мелодій до кінофільмів.

Центральне місце в творчості О.Злотника займає пісня, підґрунтям якої є український народний мелос. Пісні композитора звучали у виконанні таких відомих українських співаків, як: Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Оксана Білозір, Лілія Сандулеса, Іво Бобул, Світлана та Віталій Білоножки, Алла Кудлай, брати Дмитро Яремчук та Назарій Яремчук (молодший), Павло Зібров, Наталія Бучинська, Катерина Бужинська.

Широкого визнання набула в Україні та за її межами культурно-просвітницька діяльність митця. Він є ініціатором, співорганізатором, членом журі, а, частіше, головою журі декількох міжнародних та національних музичних конкурсів й фестивалів, серед яких такі відомі як: Міжнародний конкурс скрипалів ім. Д.Ойстраха, «Слов’янський базар», «Крок до зірок», «Молода Галичина», «Пісенний вернісаж», «Світ талантів», «Молода гвардія» тощо.

Протягом багатьох років веде інтенсивну громадську роботу; входить до складу понад 10 впливових об’єднань, фондів, рад та асоціацій, серед яких Національні спілки композиторів і кінематографістів України.

У 2018 році О.Злотник відсвяткував свій 70-річний Ювілей.

Почесний професор Лаунжунського університету (Китай) та Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Почесний доктор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Лауреат багатьох національних і міжнародних конкурсів і фестивалів. Творча, просвітницька та громадська діяльність О.Злотника була відзначена почесними званнями Заслужений діяч мистецтв України (1996), Народний артист України (1998), преміями «Маестро української естради» (1997), «Жар-птиця» (1998), «Успіх» (1999), «Золоте перо» (Таврійські ігри, 1999), Почесним дипломом «Народний посол України» (2009), державними нагородами України: орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ст., «Ярослава Мудрого» IV ст., «Миколи Чудотворця», «Святого Святослава» ІІІ ст. та Великою золотою медаллю WIPO (Швейцарія).

Міжнародні і спеціальні премії за 2018 рік будуть вручені їх володарям під час проведення 23-ї церемонії вручення премії «Людина року – 2018», яка відбудеться 23 березня 2019 року в Національній опері України.