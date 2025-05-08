Классика возвращается. Как запустить "Сапера" и другие старые игры на Windows 11

Паук, Сапер, Червы и другие классические игры Windows вроде Солитера и FreeCell исчезли после выхода Windows 8 в 2012 году. В Microsoft Store есть их версии, но с рекламой и не тем ощущением. К счастью, есть способ вернуть оригинальные, "те самые" игры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о технологиях и лайфхаках Lifehacker .

Сделать это несложно: установщик, созданный сайтом Winaero (давно известным своими инструментами для настройки системы), позволяет легко запустить классические игры на компьютерах с Windows 8, 10 или 11.

Игры немного адаптированы для отображения на экранах с высоким разрешением, но в остальном они полностью повторяют оригиналы. В комплект входят: Шахматы, FreeCell, Червы, Маджонг, Сапер, Purble Place, Солитер и Паук.

Просто скачайте и запустите установщик - вы сможете выбрать, какие игры установить.

Установщик, созданный сайтом Winaero (фото: Lifehacker)

После установки игры можно найти в меню "Пуск": либо через поиск по названию, либо во вкладке "Все приложения", прокрутив до новой папки Games.

Игры выглядят и ощущаются точно так же, как вы их помните - с тем самым визуальным стилем Windows 7. Никакой рекламы, никаких предложений попробовать другие игры, никаких онлайн-таблиц лидеров - только простые игры, чтобы дать мозгу отдохнуть между делами.

Проще говоря: это лучшие версии этих игр, когда-либо выпущенные Microsoft.

Есть один нюанс: после крупных обновлений Windows игры могут перестать работать. В таком случае нужно просто снова запустить установщик - по словам разработчиков, это решает проблему, и игры быстро возвращаются в строй.

Вы сможете найти все выбранные вами игры в меню "Пуск" (фото: Lifehacker)