Нужно ли всем детям дополнительно давать витамин D?

Витамин D играет ключевую роль в развитии костей и укреплении иммунитета, поэтому его часто рекомендуют детям. Важно знать, из каких продуктов можно легко получить микроэлемент.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, действительно ли каждому ребенку нужны дополнительные добавки, или достаточно получать витамин из питания и солнца?

Зачем дополнительно принимать витамин D

По словам педиатра Дарьи Власенко, витамин D дополнительно нужен всем детям от 0-18 лет. Очень мало продуктов естественно содержат витамин D. Основным источником пищи является богатая рыба (например, лосось, скумбрия и сельдь), печень и субпродукты, а также яичный желток.

Большинство детей потребляют небольшое количество этих продуктов. Таким образом, обогащенные продукты питания и напитки (например, коровье молоко и некоторые виды растительного молока) часто являются основными источниками пищевого витамина D.

Кожный синтез является основным естественным источником витамина D. Люди, которые не имеют достаточного воздействия солнца, особенно младенцы, нуждаются в дополнительном витамине D из обогащенной пищи или добавок.

Витамин D передается от матери к плоду через плаценту, а уменьшение запасов этого витамина во время беременности связано с более низкими концентрациями 25-гидроксивитамина D (250HD) в сыворотке ребенка.

Концентрации 250HD особенно низкие у недоношенных детей, поскольку они имеют меньше времени для накопления витамина D от матери через трансплацентарный путь.

Суточная норма

Для младенцев на грудном или смешанном вскармливании - 400 МЕ жидкого витамина D в день. Начало приема - вскоре после рождения.

Дети 1-18 лет - 600 МЕ (15 мкг) ежедневно, а взрослым до 70 лет - 600 МЕ (15 мкг).

Витамин D лучше всего принимать в первой половине дня, во время или после еды, которая содержит жиры. Это улучшает его усвоение, поскольку витамин D - жирорастворимый.

Не рекомендуется принимать на ночь, потому что он может влиять на выработку мелатонина и мешать сну.

Симптомы дефицита витамина Д

Дефицит витамина Д является распространенным явлением у младенцев во всем мире - от 2,7% до 45%. Младенцы до 2 лет имеют более высокий риск развития этого дефицита, поскольку они обычно меньше подвергаются солнечному свету, чем взрослые.

Симптомы дефицита включают:

судороги из-за низкого уровня кальция

нарушение роста

раздражительность

вялость

мышечная слабость

частые респираторные инфекции

Чрезвычайный дефицит витамина D может привести к рахиту, заболеванию костей, которое может вызвать аномалии роста и деформации суставов.

Кому нельзя принимать добавку

Хотя витамин D важен для здоровья, есть ситуации, когда его прием может быть опасным. Вот основные случаи, когда следует избегать или ограничивать употребление этого витамина:

гиперкальциемия - повышенный уровень кальция в крови, поскольку витамин D может его еще больше увеличить, что приводит к отложению кальция в органах и сосудах

проблемы с почками - особенно при почечной недостаточности или камнях в почках, ведь витамин D может способствовать образованию новых камней

прием определенных лекарств - например, сердечных гликозидов (дигоксин) или тиазидных диуретиков, поскольку они могут повышать уровень кальция и вызывать серьезные осложнения

аллергия или повышенная чувствительность к компонентам препаратов витамина D

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