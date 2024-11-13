10 разрекламированных бьюти-средств, которые на самом деле не работают. Вы даже подумать не могли!

Косметические средства для красоты волос и лица не всегда действенны и принесут вам пользу. Некоторые из них - это просто маркетинг и реклама и способ, чтобы вы потратили деньги ни на что.

10 косметических средств, на которые не стоит тратить деньги

Скраб для губ

Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом обещает удалить омертвевшую сухую кожу и открыть миру ваши мягкие и прекрасные губы.

"Эффект, который пытаются продать вам в косметическом магазине, достигается за счет наличия в скрабе отшелушивающих частиц. С таким же успехом вы можете взять полуложки сахара и смешать его с вашим бальзамом для губ или кремом, смесь нанести на губы и слегка помассировать, а потом смыть", - рассказала дерматолог.

"Другой вариант - использовать ваш обычный скраб для лица, например, с измельченными косточками абрикоса. Так же нанесите его на губы, слегка помассируйте и смойте. После отшелушивания процедур не забудьте смазать губы гигиенической помадой или бальзамом", - советует эксперт.

Скраб для губ - не самая важная покупка (фото: isei.com)

Шампунь от перхоти

Тарнавская рассказала, что перхоть - это не косметический дефект, а заболевание, которое требует лечения.

"Если вы не знали, перхоть является формой себорейного дерматита. Она может возникнуть вследствие нарушения обмена веществ, вызывающего грибок. В любом случае, если вдруг у вас появилась перхоть, нужно обратиться к дерматологу, чтобы определить причину ее возникновения. И точно не бежать в магазин за волшебным шампунем", - сказала Ольга.

Кстати, большинство из них работает следующим образом - на коже головы образуется пленка, которая не дает отслаиваться отмершим частицам кожи. Но стоит лишь перестать использовать это средство, как перхоть возвращается с удвоенной силой. Так что лучше не экспериментировать и обратиться за помощью к специалисту, отметила врач.

Многие бьюти средства в магазине вам просто не нужны (фото: pixabay.com)

Антивозрастные средства для волос

Косметические бренды уверяют, что наши волосы тоже стареют и для профилактики этого неприятного процесса необходимо использовать специальные средства. Часто дорогие. Это утверждение очень спорно.

"Если старением волос считать седину, то никакой шампунь не поможет вам, потому что эта особенность заложена в генах. Да, если кто-то из ваших родителей седеть начал в 25 лет, то велика вероятность, что у вас будет то же самое", - рассказала Ольга.

С возрастом у некоторых людей волосы становятся ломкими и тусклыми, но это связано, в первую очередь, с неправильным питанием и недостатком любых витаминов и минералов. Восстановить былую красоту и блеск волос поможет не специальный бальзам, а сбалансированный рацион.

Антицеллюлитный крем

Так это средство тоже бесполезно на вашей полке в ванной, утверждает эксперт.

"Все скрабы и кремы от "апельсиновой корки" имеют одну цель - улучшить кровообращение и увлажнить кожу. Однако если вы продолжаете злоупотреблять фаст-фудом, сладкими газированными напитками и игнорируете занятия фитнесом, то никакой крем, даже самый дорогой, вам не поможет. Эти деньги на месячный абонемент в танцевальной студии или новые беговые кроссовки. А с увлажнением кожи справится и ваш обычный лосьон или крем для тела", - добавила она.

Средство от посеченных кончиков волос

По словам дерматолога, как бы нас не уверяли, но с этой проблемой справится лишь стрижка. Разнообразные спреи, сыворотки и масла лишь дают слабый косметический эффект, делая секущиеся кончики менее заметными. Однако проблемы они не решают. В общем точно не стоит тратить на них деньги, лучше лишний раз сходить к стилисту на стрижку.

Маски, скрабы и кремы для ног

Тоже очень сомнительные средства, которые вряд ли вам нужны. Как отшелушивающее средство подойдет пемза и ваш обычный скраб для тела, а для смягчения кожи - самый простой питательный крем. Если же вы имеете привычку 1-2 раза в месяц делать педикюр в салоне красоты, то о домашнем скрабировании вообще можно не упоминать. Достаточно наносить на ступни после ванночки тот же лосьон, что и на все тело.

Крем для области шеи и декольте

Тарнавская рассказала, что это "отличная история", придуманная косметическими брендами, чтобы женщины оставляли в магазинах больше денег.

За шеей нужно ухаживать так же как и за кожей лица - дважды в день умываться, увлажнять ее, защищать от солнца. Кожу в зоне декольте тоже нужно увлажнять и защищать от солнца летом, когда вы загораете на пляже в купальнике или носите открытые сарафаны. С этим справится ваш лосьон для тела и привычный солнцезащитный крем.

Специальные женские пены для бритья

Пены и гели смягчают волоски и увлажняют кожу, чтобы бритье было более гладким. Именно поэтому состав и мужских, и женских средств практически схож.

Различаются они только упаковкой и отдушками. Если запах для вас непринципиален, покупать специальные "женские пены" нет никакого смысла, к тому же мужские стоят дешевле. Кроме того, смягчить волоски при бритье сможет и увлажняющий гель для душа или кондиционер для волос.

Полоски от черных пятнышек

Черные пятнышки появляются из-за скопления бактерий и излишков кожного секрета у волосяного фолликула на коже. Полоски от черных точек, в свою очередь, удаляют лишь поверхностные загрязнения и, ужаснее того, травмируют кожу, лишая ее защитного слоя. Избавиться от акне они не помогают, поэтому вместо них лучше купить хорошее очищающее средство с салициловой кислотой.

Термозащитные средства

Они предотвращают испарение излишней влаги под воздействием высокой температуры. Защитный эффект создается во многом за счет силиконов.

"Последние, в свою очередь, входят в состав многих средств для волос, в том числе укладочных спреев и ухаживающих масел, поэтому покупать специальные средства с термозащитой не нужно", - резюмировала специалист.