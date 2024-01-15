Тоня Матвиенко показала дочь от Мирзояна: редкие кадры умилили сеть

Певица Тоня Матвиенко умилила сеть редкими кадрами. 15 января ее младшей дочери Нине, которую она родила от Арсена Мирзояна и назвала в честь своей известной матери, исполняется 8 лет. В честь дня рождения ребенка она показала его фото.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Матвиенко.
В Stories певица разместила несколько кадров с дочерью. На одном из них маленькая Нина, которая даже похожа на свою звездную бабушку, позирует на пляже.
Как выглядит младшая дочь Матвиенко (скриншот)
Матвиенко нежно обратилась к дочери и написала: "Расти. Вдохновляйся, живи! Ты - наше вдохновение". Также певица "тегнула" отца девочки и добавила его песню.
На втором фото артистка показала новое фото дочери. На нем 8-летняя Нина стоит рядом с воздушными шарами
Дочь Матвиенко и Мирзояна (скриншот)
После этого певица разместила видео с ребенком. На нем маленькая Нина шагает в парке развлечений. Ранее Матвиенко часто показывала дочь в соцсетях, но в течение нескольких последних месяцев делала это очень редко. За это время ребенок заметно повзрослел.
Как выглядит дочь Матвиенко (скриншот)
"Дочка, будь счастлива! Мы с папой всегда рядом. 8 лет сегодня", - написала Матвиенко.
Кадры с дочерью Матвиенко умиляли сеть. Фаны пишут, что желают ребенку много счастья. Также они оставили следующие комментарии:
Напомним, недавно Матвиенко честно ответила, хочет ли родить еще одного ребенка.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы.