Тоня Матвиенко показала дочь от Мирзояна: редкие кадры умилили сеть

Как выглядит младшая внучка Нины Матвиенко

В Stories певица разместила несколько кадров с дочерью. На одном из них маленькая Нина, которая даже похожа на свою звездную бабушку, позирует на пляже.

Как выглядит младшая дочь Матвиенко (скриншот)

Матвиенко нежно обратилась к дочери и написала: "Расти. Вдохновляйся, живи! Ты - наше вдохновение". Также певица "тегнула" отца девочки и добавила его песню.

На втором фото артистка показала новое фото дочери. На нем 8-летняя Нина стоит рядом с воздушными шарами

Дочь Матвиенко и Мирзояна (скриншот)

После этого певица разместила видео с ребенком. На нем маленькая Нина шагает в парке развлечений. Ранее Матвиенко часто показывала дочь в соцсетях, но в течение нескольких последних месяцев делала это очень редко. За это время ребенок заметно повзрослел.

Как выглядит дочь Матвиенко (скриншот)

"Дочка, будь счастлива! Мы с папой всегда рядом. 8 лет сегодня", - написала Матвиенко.

Как реагирует сеть

Кадры с дочерью Матвиенко умиляли сеть. Фаны пишут, что желают ребенку много счастья. Также они оставили следующие комментарии: