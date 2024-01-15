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Тоня Матвиенко показала дочь от Мирзояна: редкие кадры умилили сеть

Младшей дочери Матвиенко исполнилось 8 лет (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тоня Матвиенко умилила сеть редкими кадрами. 15 января ее младшей дочери Нине, которую она родила от Арсена Мирзояна и назвала в честь своей известной матери, исполняется 8 лет. В честь дня рождения ребенка она показала его фото.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Матвиенко.

Как выглядит младшая внучка Нины Матвиенко

В Stories певица разместила несколько кадров с дочерью. На одном из них маленькая Нина, которая даже похожа на свою звездную бабушку, позирует на пляже.

Как выглядит младшая дочь Матвиенко (скриншот)

Матвиенко нежно обратилась к дочери и написала: "Расти. Вдохновляйся, живи! Ты - наше вдохновение". Также певица "тегнула" отца девочки и добавила его песню.

На втором фото артистка показала новое фото дочери. На нем 8-летняя Нина стоит рядом с воздушными шарами

Дочь Матвиенко и Мирзояна (скриншот)

После этого певица разместила видео с ребенком. На нем маленькая Нина шагает в парке развлечений. Ранее Матвиенко часто показывала дочь в соцсетях, но в течение нескольких последних месяцев делала это очень редко. За это время ребенок заметно повзрослел.

Как выглядит дочь Матвиенко (скриншот)

"Дочка, будь счастлива! Мы с папой всегда рядом. 8 лет сегодня", - написала Матвиенко.

Как реагирует сеть

Кадры с дочерью Матвиенко умиляли сеть. Фаны пишут, что желают ребенку много счастья. Также они оставили следующие комментарии:

  • "Счастливого детства, Ниночка"
  • "Всех вас поздравляю с такой замечательной дочкой! Она больше напоминает нашу Нину Матвиенко. Пусть растет счастливой"
  • "Мои искренние поздравления".
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