Тонкие кружевные блины с дырочками: готовим без соды, дрожжей и разрыхлителя
Если вы любите нежные, кружевные блины с дырочками, тогда этот прости рецепт именно для вас! Они получаются тонкими, эластичными и с хорошей структурой, а еще - невероятно вкусные.
Как приготовить тонкие кружевные блины с дырочками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lozovski.
Что вам понадобится:
- Мука - 125 г
- Молоко - 125 мл
- Кипяток - 125 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 1 ст. ложка
- Соль - ¼ ч. ложки
- Масло - ½ ст. ложки
Как готовить тонкие ажурные блины
Взбиваем в глубокой миске 1 яйцо, добавляем к нему сахар и соль. Взбиваем вместе 1-2 минуты, чтобы образовалась легкая пена.
Далее добавляем в миску теплое молоко и снова взбиваем до однородности.
Муку просеиваем и начинаем постепенно вводить ее в яично-молочную смесь. Хорошо перемешивайте, чтобы не образовались комочки.
Следующий шаг - вливаем кипяток, также постепенно и продолжаем взбивать тесто. Благодаря горячей воде тесто станет более эластичным и это будет способствовать образованию кружевных дырочек при жарке.
Добавляем растительное масло и снова все хорошо перемешиваем.
Разогреваем сковородку на среднем огне, смазываем ее маслом или кусочком сливочного масла.
Выливаем на сковородку тонкий слой теста с помощью половника, равномерно распределяем. Жарим до подрумянивания краев и затем аккуратно переворачиваем лопаткой или руками.
Готовые блины подает к столу теплыми с медом, вареньем, сметаной, сгущенным молоком.
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