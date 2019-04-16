Токсичні і надзвичайно небезпечні: астрологи назвали погані звички знаків Зодіаку

Погані звички є практично у всіх людей і не завжди вони бувають нешкідливими для оточуючих. Але астрологи стверджують, що у кожного знака Зодіаку є звички, які токсичні для них самих і здатні зруйнувати їхнє життя.

Овни страшенно вперті і потайливі в тих питаннях, які стосуються їх проблем у стосунках. Вони сподіваються, що партнер сам здогадається, що не так і сам все виправить самостійно.

Тельці завжди намагаються бути на першому місці і з партнерами ведуть конкуренцію. Вони забувають, що відносини – це союз, а не командна боротьба.

Близнюки люблять брати на себе більше зобов'язань, ніж можуть витягнути. При чому, коли вони не справляються – вони знаходять тисячу пояснень, чому це сталося і найчастіше винен хтось інший.

Раки всі сприймають серйозно. У стосунках вони люблячі і дбайливі, але деколи їх любов стає занадто обмежувальною. Відносини і кохана людина стає не партнером, а постійною нав'язливою метою.

Леви обожнюють керувати оточуючими і забувають, що у відносинах партнери повинні бути рівні. Вони контролюють себе і свого партнера і тим самим доводять його до божевілля.

Діви страшенно ревниві, при чому часто на рівному місці. Вони не можуть впоратися з підозрілістю і звичкою робити їх мухи слона. Кожен крок партнера вони піддають сумніву і це сильно заважає відносинам.

Знаки Зодіаку, які самі псують собі життя (Колаж РБК-Україна)

Терези знаходять проблеми навіть там, де їх немає. Для них партнер стає об'єктом, який потрібно поліпшити, врятувати і виправити. При чому все це – виключно грунтуючись на своїх уявленнях про людину.

Скорпіони вимогливі і готові розтерзати партнера за те, що він раптово перестає відповідати ідеалу. Вони в любові нетерплячі і часто не хочуть розуміти, що близька людина – це не автомат, який працює без збоїв.

Стрільці дуже невпевнені в собі і низька самооцінка їм сильно заважає у відносинах. Вони готові мучити свого партнера своєю недосконалістю і комплексами, стверджуючи, що близька людина гідна кращого.

Козероги беруть відповідальність за близьку людину і навіть не питають дозволу. При цьому вони завжди закриті і недоступні з партнером. Вони захищаються від усіх і будують стіни замість того, щоб їх ламати.

Водолії не можуть постояти за себе і часто виявляються жертвою маніпулятора. Вони погоджуються на те, що їм не подобається і відчувають себе нещасними. Їм потрібно слухати свої бажання і озвучувати їх партнерові.

Риби схильні до драматичності і якщо у відносинах у них все спокійно, то вони починають цю драму шукати. Вони вторгаються в особистий простір партнера і затівають скандали, щоб урізноманітнити відносини, а це часто призводить до неприємностей.

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