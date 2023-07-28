Не для того, чтобы точить когти: вот почему на самом деле кошка царапает диван

Основные причины

В частности, кошки так снимают старую оболочку, чтобы освободить новые и молодые коготки. Затачивают их животные зубами.

К физиологическим причинам относят борьбу за территорию - царапая стены или мебель, кот оставляет свой личный запах, сигнализирующий другим животным, что "место занято". Происходить такое может, если у вас или даже у соседей появится другое животное.

Еще одна причина связана с инстинктом охотника. Даже домашним кошкам нужно иногда оттачивать рефлексы, заложенные природой.

А вот к психологическим причинам относится сильнейший стресс. К этому может привести переезд, рождение ребенка и ремонт. Также к психологии относится и борьба за территорию.

Как отучить от привычки

Полностью отучить кота царапать мебель не удастся, ведь это - базовая потребность животных.

Когтеточка - идеальный способ решить проблему. Ведь тогда у вашей кошки будет специальное место, где она сможет точить когти. Однако животному нужно определенное время, чтобы оно поняло, для чего нужен новый объект и что с ним делать.

Прежде всего, нужно выбрать "правильную" когтеточку. Одним из факторов, которые важно учитывать при покупке, является текстура. Некоторые коты любят картонные варианты, тогда как другие будут точить когти только о тканевые.

Не менее важно - местоположение. По словам доцента Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии Сары Эверетт, кошки больше всего хотят обозначить своей территорией те места в доме, где они получают больше внимания от своих владельцев.

Важно, что кошек не интересуют "безлюдные" места. А потому если вы установите там когтеточку, то не получите никакого результата. А чтобы побыстрее сделать объект привлекательным для кошки, можно примотать к нему кошачью мяту.