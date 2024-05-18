Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала "Зена - королева воинов"

"Зена - королева воинов", конечно, не может похвастаться таким эпическим размахом, как "Игра престолов" или "Властелин колец". Тем не менее, сериал стал одним из самых популярных и запоминающихся проектов 90-х годов.
Его показали в 108 странах мира, что превзошло ожидания даже продюсеров шоу. Прошло почти 30 лет с момента выхода сериала! Естественно, за это время его герои успели измениться.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как живут и как выглядят актеры сейчас.
Для молодой новозеландской актрисы из сериала "Удивительные странствия Геракла" эта роль стала настоящим прорывом. Миллионы мужчин восхищались ловкостью и стройной фигурой Зены, которую подчеркивали короткие костюмы, едва прикрывающие тело.
Люси Лоулесс запомнилась зрителям как жгучая брюнетка с пронзительными голубыми глазами.
Люси Лоулесс (фото: кадр из сериала)
После завершения съемок актриса продолжила свою карьеру в кино. Она снялась в сериале "Спартак: кровь и песок", фантастике "Звездный крейсер "Галактика"" и в фильме "Эш против зловещих мертвецов".
Люси также играет в театре и пробует свои силы в вокале, радуя поклонников музыкальными видеороликами на YouTube. Она принимает активное участие в борьбе за права женщин.
Актриса стала блондинкой и избавилась от длинных локонов, что сделало ее почти неузнаваемой.
Люси Лоулесс (фото: instagram.com/reallucylawless)
Актрисе досталась роль воительницы Габриэль, верной напарницы Зены. Белокурая Рене эффектно дополняла этот дуэт, подогревая интерес к предполагаемым нетрадиционным отношениям с главной героиней.
Артистка завоевала сердца миллионов поклонников. В 1997 году О'Коннор была занесена в список самых красивых знаменитостей.
Рене О'Коннор и Люси Лоулесс (фото: кадр из сериала)
После завершения съемок она исполнила несколько эпизодических ролей в кино и перешла работать в театр.
Рене попробовала себя в роли режиссера и увлеклась живописью, направляя вырученные с продажи картин средства на благотворительность.
Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщества и проводит семинары. Из юной красавицы О'Коннор превратилась в элегантную женщину, экспериментируя с цветом волос и став рыжей.
Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)
Актер сыграл роль комического персонажа Джоксера, который мечтает стать великим воином. Герой Теда сопровождал Зену и Габриэль до пятого сезона.
После завершения съемок сериала он получил несколько эпизодических ролей, самой яркой из которых стала его работа в сериале "Твин Пикс".
Тед Рейми (фото: кадр из сериала)
Рэйми увлекается музыкой и пробует себя в роли сценариста. С годами Тед стал придерживаться более строгого стиля, всегда появляясь на публике в классических костюмах.
Тед Рэйми (фото: instagram.com/tedraimi)
Актриса сыграла роль взрослой дочери Зены, которая родилась в результате непорочного зачатия. До совершеннолетия она была спрятана у будущего императора Октавиана.
Девочка носила два имени - Ева и Ливия, и отчаянно пыталась побороть темные стороны своего характера.
Эдриан Уилкинсон (фото: кадр из сериала)
Эдриан, будучи хореографом по образованию, продолжила сниматься в кино после сериала. Она появилась в фильмах "Звездный путь продолжается" и "Звездный путь: Отступники".
С годами Уилкинсон практически не изменилась. Артистка ежедневно занимается йогой, и благодаря своей стройности и изяществу, она не выглядит на свой возраст.
Эдриан Уилкинсон (фото: instagram.com/yo_adriennew)
Актер появился в нескольких эпизодах сериала, сыграв Геракла и став эталонным образом древнегреческого героя. Кевин прославился еще до "Зены - королевы воинов" благодаря своей роли в предыдущей части франшизы "Удивительные странствия Геракла".
Загорелый мускулистый блондин с мечом в руках завоевал сердца многих женщин. Готовясь к роли, Кевин тренировался в спортзале с тремя инструкторами.
Кевин Сорбо (фото: кадр из сериала)
После съемок Сорбо прочили огромный успех в Голливуде, но его подкосили проблемы со здоровьем. Кевин перенес три инсульта и вернулся в кино лишь в 2005 году, сыграв в сериале "Андромеда".
Он продолжает сниматься в эпизодических ролях и находится в хорошей физической форме.
Кевин Сорбо (фото: instagram.com/ksorbo)
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