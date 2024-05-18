Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала "Зена - королева воинов"

Люси Лоулесс

Для молодой новозеландской актрисы из сериала "Удивительные странствия Геракла" эта роль стала настоящим прорывом. Миллионы мужчин восхищались ловкостью и стройной фигурой Зены, которую подчеркивали короткие костюмы, едва прикрывающие тело.

Люси Лоулесс запомнилась зрителям как жгучая брюнетка с пронзительными голубыми глазами.

Люси Лоулесс (фото: кадр из сериала)

После завершения съемок актриса продолжила свою карьеру в кино. Она снялась в сериале "Спартак: кровь и песок", фантастике "Звездный крейсер "Галактика"" и в фильме "Эш против зловещих мертвецов".

Люси также играет в театре и пробует свои силы в вокале, радуя поклонников музыкальными видеороликами на YouTube. Она принимает активное участие в борьбе за права женщин.

Актриса стала блондинкой и избавилась от длинных локонов, что сделало ее почти неузнаваемой.

Люси Лоулесс (фото: instagram.com/reallucylawless)

Рене О'Коннор

Актрисе досталась роль воительницы Габриэль, верной напарницы Зены. Белокурая Рене эффектно дополняла этот дуэт, подогревая интерес к предполагаемым нетрадиционным отношениям с главной героиней.

Артистка завоевала сердца миллионов поклонников. В 1997 году О'Коннор была занесена в список самых красивых знаменитостей.

Рене О'Коннор и Люси Лоулесс (фото: кадр из сериала)

После завершения съемок она исполнила несколько эпизодических ролей в кино и перешла работать в театр.

Рене попробовала себя в роли режиссера и увлеклась живописью, направляя вырученные с продажи картин средства на благотворительность.

Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщества и проводит семинары. Из юной красавицы О'Коннор превратилась в элегантную женщину, экспериментируя с цветом волос и став рыжей.

Рене О'Коннор (фото: instagram.com/realreneeoconnor)

Тед Рейми

Актер сыграл роль комического персонажа Джоксера, который мечтает стать великим воином. Герой Теда сопровождал Зену и Габриэль до пятого сезона.

После завершения съемок сериала он получил несколько эпизодических ролей, самой яркой из которых стала его работа в сериале "Твин Пикс".

Тед Рейми (фото: кадр из сериала)

Рэйми увлекается музыкой и пробует себя в роли сценариста. С годами Тед стал придерживаться более строгого стиля, всегда появляясь на публике в классических костюмах.

Тед Рэйми (фото: instagram.com/tedraimi)

Эдриан Уилкинсон

Актриса сыграла роль взрослой дочери Зены, которая родилась в результате непорочного зачатия. До совершеннолетия она была спрятана у будущего императора Октавиана.

Девочка носила два имени - Ева и Ливия, и отчаянно пыталась побороть темные стороны своего характера.

Эдриан Уилкинсон (фото: кадр из сериала)

Эдриан, будучи хореографом по образованию, продолжила сниматься в кино после сериала. Она появилась в фильмах "Звездный путь продолжается" и "Звездный путь: Отступники".

С годами Уилкинсон практически не изменилась. Артистка ежедневно занимается йогой, и благодаря своей стройности и изяществу, она не выглядит на свой возраст.

Эдриан Уилкинсон (фото: instagram.com/yo_adriennew)

Кевин Сорбо

Актер появился в нескольких эпизодах сериала, сыграв Геракла и став эталонным образом древнегреческого героя. Кевин прославился еще до "Зены - королевы воинов" благодаря своей роли в предыдущей части франшизы "Удивительные странствия Геракла".

Загорелый мускулистый блондин с мечом в руках завоевал сердца многих женщин. Готовясь к роли, Кевин тренировался в спортзале с тремя инструкторами.

Кевин Сорбо​​ (фото: кадр из сериала)

После съемок Сорбо прочили огромный успех в Голливуде, но его подкосили проблемы со здоровьем. Кевин перенес три инсульта и вернулся в кино лишь в 2005 году, сыграв в сериале "Андромеда".

Он продолжает сниматься в эпизодических ролях и находится в хорошей физической форме.

Кевин Сорбо (фото: instagram.com/ksorbo)