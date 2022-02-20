Ви точно нещасні у стосунках: психологи назвали чотири важливі ознаки

Ви відчуваєте, що незадоволені вашим життям

Незалежно від того, чим саме ви займаєтеся в житті, у вас можуть бути хороші та погані дні. І ваші стосунки нічим не відрізняються. Незалежно від того, що у вас сталося - ви повинні відчувати себе в них комфортно.

Якщо ви шукаєте привід скасувати зустріч або не хочете повертатися в будинок, де живете разом з партнером - це вже проблема.

Коли туга за самотністю перетворюється в нав'язливу ідею протягом місяців або років, то ви явно нещасливі у стосунках і це впливає на всю вашу решту життя.

Вам незручно бути собою

На початку стосунків ви відкривали в собі дивовижні грані. В собі та у своєму партнері. Вам було дуже комфортно не тільки наодинці, але в інших сферах життя - з друзями, на роботі. Ви розкрили ваше "я", в якому було дуже зручно.

Але з часом комфорт почав поступово зникати, і ви відчули, що партнер почав тягнути вас вниз. І проявляти своє "я" стало набагато складніше і важче.

Це означає, що вам потрібно терміново щось міняти у своєму житті, оскільки ви повинні завжди та скрізь відчувати себе комфортно - коли говорите, ходите, дивіться, рухаєтеся, працюєте, відпочиваєте.

Якщо людина, яка знаходиться поруч, не дає вам можливості відчувати себе добре, то може вам пора розлучитися?

Ви почали уявляти собі більш щасливе життя без партнера

Якщо ви бачите себе в багатьох аспектах життя більш щасливим без партнера, то це явна ознака неправильних стосунків. Вам здається, що будь-яка поїздка або захід буде краще без партнера - ви точно нещасні й пора щось вирішувати.

Незадоволення в особистих стосунках може пустити під укіс і все інше - роботу, відносини з друзями та рідними, вашу самооцінку, здоров'я і багато іншого.

Ваш партнер повинен бути присутнім у ваших мріях і планах на майбутнє. Якщо його там немає, значить може з'явитися хтось інший.

Ви женетеся за минулим

Згадувати минуле - це нормально. Але, якщо ви починаєте хотіти такого ж життя, як була у вас до зустрічі з партнером – це поганий знак. Ви явно незадоволені собою і незадоволені тим, що відбувається у ваших стосунках.

Варто поговорити з партнером про те, що вас турбує. Вам явно не вистачає іскри та сил рухатися вперед. Така розмова необов'язково повинна привести до розриву. Можливо, разом ви знайдете способи оживити свої почуття.

Будь-які стосунки вимагають зусиль, терпіння і партнерства з іншою людиною. Якщо ви щасливі в любові, то будете щасливі й в інших сферах життя. Але незадоволеність у стосунках призводить до проблем і в усьому іншому.

Не ігноруйте ознаки нещасливих стосунків, оскільки вони будуть тільки погіршуватися і можуть нашкодити всьому вашому житті в цілому.