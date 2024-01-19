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"Тебе там нормально было?" Воин ВСУ сказал, что гражданским нельзя спрашивать у военных

Украина, Пятница 19 января 2024 12:22
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"Тебе там нормально было?" Воин ВСУ сказал, что гражданским нельзя спрашивать у военных Как гражданским обращаться с военными (фото: личный архив)
Автор: Юлия Гаюк

Гражданским украинцам следует научиться приспосабливаться к жизни с военными. Поскольку люди, травмированные боевыми действиями, достаточно уязвимы, следует уметь правильно общаться и обходить чувствительные темы.

Боец ВСУ Дмитрий Алексеенко в интервью РБК-Украина рассказал, что гражданским не стоит спрашивать у военных по возвращении с фронта.

Военный отмечает, что тема фраз, которые не следует говорить ветеранам, очень важна.

Прежде всего не спрашивайте о личном опыте на войне, о потерях и уничтожении врага. Так же не стоит выражать неуважение к службе ветеранов, а наоборот - соболезнование.

"Необходимо избегать комментариев, которые могут звучать нечувствительно или не важно к опыту военных. Это включает фразы типа "тебе же там нормально было, не так ли?", или высказывания, которые преуменьшают значение того, что военный пережил на войне", - рассказывает Дмитрий.

В любом случае не говорите ветеранам, что "они могли бы выбрать другой путь". Таким образом, вы подвергаете сомнению их выбор служить стране, что может восприниматься как неуважение к их жертве и вкладу.

"С другой стороны, важно также говорить о поддержке ветеранов в обществе. Это означает не только оказание психологической помощи и реабилитации, но и создание условий для их успешной социальной адаптации, обеспечение возможностей трудоустройства, образования и дальнейшего развития", - отмечает военный.

В этом контексте важно обращать внимание на проблемы ветеранов с ПТСР и другими психическими и эмоциональными расстройствами. Однако этот вопрос не может быть решен на уровне социума, поскольку требует комплексного подхода, включая медицинскую помощь, психотерапию и социальную поддержку.

Для этого сам Дмитрий разработал проект E-NADIYA, координируемый фондом DUSHA. Главная цель проекта - поддержка военнослужащих в процессе перехода от военной к гражданской жизни.

    "В целом, отношение к ветеранам должно быть поддерживающим и уважительным. Они заслуживают того, чтобы быть услышанными и понятыми, а их опыт и жертвы должны быть признаны и цениться. Это касается как отдельных людей, так и общества в целом", - добавил. Алексеенко.

    Ранее военный Дмитрий Алексеенко обратился к уставшим от войны украинцам.

    А еще боец откровенно рассказал, почему военным сложно возвращаться в гражданскую жизнь.

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