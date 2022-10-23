ТНМК не дали выступить во Флоренции: в чем причина

Культовая украинская группа ТНМК, которая сейчас гастролирует в Европе с благотворительными концертами, собирая средства для помощи военным ВСУ, не смогла выступить во Флоренции, так как местные правоохранители отозвали разрешение на мероприятие.

Об этом 23 октября рассказал один из вокалистов группы Александр Сидоренко "Фоззи" в своем Facebook .

Харьковский музыкант отметил, что причиной такого решения полиции Флоренции стала акция неофашистов, которая вчера проходила недалеко от места, где намечался концерт "танков" на локации Piazza della Republica.

"Что-то типа - рядом акция неофашистов, лучше не обострять. Даже под гитару не разрешили", - пишет артист.

ТНМК не смогли выступить во Флоренции (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Но на этом инциденты не исчерпались. Так, поделился неприятной историей Фоззи, у их барабанщика из кармана украли телефон.

К слову, во время благотворительного концерта артисты собирают средства на нужды Украины - в частности на тягач воды в Харьков, бус для Нацгвардии и тактические аптечки.

Музыкант добавил, что сама Флоренция очень понравилась музыкантам. А после вчерашнего сорванного выступления в этом городе ТНМК в воскресенье дает концерт в Риме.

Видео: Фагот и Фоззи высказались о сорванном концерте во Флоренции и пригласили на свое выступление в Риме

Музыканты "Танок на Майдані Конго" в Вечном городе проводят благотворительный концерт-манифестацию на площади Мадонны ди Лорето на территории Императорских форумов.

Афиша благотворительного концерта ТНМК в Риме (фото: facebook.com/TNMKband)