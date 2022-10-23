ТНМК не дали виступити у Флоренції: в чому причина

Культовий український гурт ТНМК, який зараз гастролює в Європі з благодійними концертами, збираючи кошти для допомоги військовим ЗСУ, не зміг виступити у Флоренції, оскільки місцеві правоохоронці відкликали дозвіл на захід.

Про це 23 жовтня розповів один із вокалістів гурту Олександр Сидоренко "Фоззі" у своєму Facebook .

Харківський музикант зазначив, що причиною такого рішення поліції Флоренції стала акція неофашистів, яка вчора проходила неподалік від місця, де намічався концерт "танків" на локації Piazza della Republica.

"Щось типу - поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили", - пише артист.

ТНМК не змогли виступити у Флоренції (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

На цьому інциденти не вичерпалися. Так, поділився неприємною історією Фоззі, у їхнього барабанщика з кишені вкрали телефон.

До речі, під час благодійного концерту артисти збирають кошти на потреби України - зокрема на тягач води до Харкова, бус для Нацгвардії та тактичні аптечки.

Музикант додав, що сама Флоренція дуже сподобалася музикантам. А після вчорашнього зірваного виступу у цьому місті ТНМК у неділю дає концерт у Римі.

Відео: Фагот і Фоззі висловилися про зірваний концерт у Флоренції та запросили на свій виступ у Римі

Музиканти "Танок на Майдані Конго" у Вічному місті проводять благодійний концерт-маніфестацію на площі Мадонни ді Лорето на території Імператорських форумів.

Афіша благодійного концерту ТНМК у Римі (фото: facebook.com/TNMKband)