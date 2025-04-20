На фоне развода с мужем-военным: Денисенко ответила тем, кто "перемывает ее косточки" (фото)

20 апреля актриса праздновала Пасху со своими родными. Денисенко поделилась теплыми кадрами с семьей.

Семья Денисенко (скриншот)

А потом Наталка показала, как катается на качелях, и отметила, что будет наслаждаться жизнью.

"Пока Бог дает мне жизнь я буду ею наслаждаться на все 1000%", - написала Денисенко.

Кроме этого, она обратилась к тем, кто сплетничает о ее личной жизни. Судя по ее словам, актриса не планирует развернуто комментировать все слухи и реагировать на слова о разводе.

"А кто хочет - может "перемыть мне косточки", - резюмировала Денисенко.

Денисенко впервые прокомментировала слухи о разводе (скриншот)

Что известно о разводе Наталки Денисенко с Андреем Фединчиком

Звездная пара сыграла свадьбу в 2017 году. В браке Денисенко родила от Фединчика сына, которого назвали как и папу - Андреем.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины актер встал на защиту нашей страны. Фединчик служит и изредка видится с родными во время отпусков.

Денисенко и Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Я испытываю к нему тотальное уважение. Он всегда был сильным человеком, но война открыла в нем еще больше выдержки, мужества и мудрости. Восхищаюсь тем, как он держится, как находит в себе силы быть опорой для других даже в самые тяжелые моменты. Мы не так часто видимся, как хотелось бы, но я ценю каждую встречу", - говорила о нем Наталка.

Но на днях стало известно, что Денисенко и Фединчик разводятся. Оказалось, что актриса стала инициатором разрыва брака, их дело рассмотрят уже в мае.