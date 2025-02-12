Тканевые или смываемые? Вот какие маски для лица лучшие для кожи

Маски для лица суперэффективны, просты в использовании и имеют множество вариантов для каждого типа кожи и проблем. Стоит знать, какая разница между тканевыми и смывными масками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что такое листовые маски

Листовые маски изготовлены из тонких тканей, которые пропитываются активными ингредиентами и помещаются в отдельные упаковки. Их стоит носить около 20 минут.

Они особенно популярны в самолетах, чтобы помочь людям бороться с сухой кожей во время полета.

Дерматолог Кавита Маривалла рассказала, что тканевые маски подходят целом всем, кто хочет увлажнить кожу. Если у вас сухая или комбинированная кожа, листовая маска может помочь обеспечить увлажнением, не добавляя ощущения жирности.

Такие маски могут успокоить кожу, а также временно осветлить кожу лица, добавив такие ингредиенты, как витамин С.

Чем полезны смываемые маски

Смываемые маски для лица - это концентрированные средства для ухода за кожей, изготовленные из крема или глины, которые вы наносите кончиками пальцев или кистью, оставляете на 20 минут или около того, а затем смываете теплой водой. В зависимости от используемых активных ингредиентов преимущества варьируются от увлажнения, отшелушивания, очищения пор, осветления и успокоения.

Глиняным маскам стоит отдавать предпочтение людям, склонным к угрям и розацеа. У этих пациентов на лице есть жирные участки.

"Я предпочитаю листовую маску, а не смывную, потому что они предварительно наполненные продукты облегчают использование листовых масок. Кроме того, поскольку они одноразовые, они более гигиеничны", - говорит дерматолог Мона Гохара.

Если вы хотите увлажнить и осветлить сухую тусклую кожу, то тканевые маски, пожалуй, лучший вариант для вас. С другой стороны, если вы хотите очистить поры и уменьшить высыпания, то стоит выбирать смываемые маски. Если их оставить слишком долго, они могут высохнуть и вытянуть влагу из кожи.