Титушко після звільнення з Федерації боїв без правил засвітився на дитячому турнірі

Вадим Титушко, який отримав скандальну популярність у 2013 році за напади на журналістів, був призначений віце-президентом Української федерації змішаних бойових мистецтв (UFMMA) у Київській області, але його потім швидко звільнили. Тепер спортсмена-хулігана помітили на дитячому турнірі організації.

У суботу, 19 вересня, Титушко засвітився під час участі у проведенні турніру зі змішаних єдиноборств в Білій Церкві, який організувала Українська федерація ММА Київської області. Його видно на відео, яке опублікував Геннадій Прищепчук у Facebook.

Цікаво, що раніше в організації говорили, що спортсмен-хуліган, чиє ім'я вже стало прозивним, не має ніякого відношення до них. При цьому журналіст в ролику називає Титушко віцепрезидентом білоцерківської Федерації рукопашного бою та фрі-файту.

Нагадаємо, за напад на журналістів у травні 2013 року Титушко був засуджений на 3 роки, але пізніше він отримав умовний термін. Два роки тому його оголосили в розшук за підозрою в розбої та викраденні автомобіля. Потім він знайшовся. Спочатку Титушко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще в червні, потім його продовжили до вересня.

Титушко також підозрювався як учасник кількох розбійних нападів. При цьому він діяв не один, а був у складі організованої групи, яка займалася пограбуваннями.