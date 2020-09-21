ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Титушко після звільнення з Федерації боїв без правил засвітився на дитячому турнірі

Автор: Styler

Титушко потрапив на відео дитячого турніру UFMMA

Вадим Титушко, який отримав скандальну популярність у 2013 році за напади на журналістів, був призначений віце-президентом Української федерації змішаних бойових мистецтв (UFMMA) у Київській області, але його потім швидко звільнили. Тепер спортсмена-хулігана помітили на дитячому турнірі організації.

Популярні новини

У суботу, 19 вересня, Титушко засвітився під час участі у проведенні турніру зі змішаних єдиноборств в Білій Церкві, який організувала Українська федерація ММА Київської області. Його видно на відео, яке опублікував Геннадій Прищепчук у Facebook.

Цікаво, що раніше в організації говорили, що спортсмен-хуліган, чиє ім'я вже стало прозивним, не має ніякого відношення до них. При цьому журналіст в ролику називає Титушко віцепрезидентом білоцерківської Федерації рукопашного бою та фрі-файту.

Нагадаємо, за напад на журналістів у травні 2013 року Титушко був засуджений на 3 роки, але пізніше він отримав умовний термін. Два роки тому його оголосили в розшук за підозрою в розбої та викраденні автомобіля. Потім він знайшовся. Спочатку Титушко обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще в червні, потім його продовжили до вересня.

Титушко також підозрювався як учасник кількох розбійних нападів. При цьому він діяв не один, а був у складі організованої групи, яка займалася пограбуваннями.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Біла Церкваскандал