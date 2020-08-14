Фото: Вадим Тітушко (УНІАН)

Тітушка підозрюють у розбійному нападі

Оголошений два роки тому в розшук Вадим Тітушко знайшовся і перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у розбої та викраденні автомобіля.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердив представник Міністерства внутрішніх справ України Ярослав Тракало.

За його словами, Тітушку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще в червні, потім його продовжили до вересня. Слідство у його справі завершується, матеріали кримінального провадження готують для передачі в суд.

Нагадаємо, Національна поліція оголосила Тітушка в розшук ще у серпні 2018 року за підозрою у розбійних нападах; за даними поліції, він діяв у складі організованої групи.

У травні 2013 року Тітушко брав участь у бійках з опозицією на акції "Вставай, Україно", а також напав на журналістів, які висвітлювали подію. Крім того, він прикривав паралельну провладну акцію Партії регіонів.

За напад Тітушко був засуджений на три роки, але покарання замінили на умовне. Його прізвище стало загальною назвою для тих, хто бере участь у розгоні акцій протесту, не будучи при цьому представником силових органів.