Титул "Міс Україна Всесвіт" отримала дівчина, яка допомагає дітям і ЗСУ: фото красуні

Модель з Чернігова, волонтерка і соцпрацівниця Вікторія Апанасенко отримала титул "Міс Україна Всесвіт-2022". При цьому організатори конкурсу краси цього року змінили формат проведення через повномасштабну війну РФ проти нашої країни, і відмовилися від традиційного святкового шоу.
Про це розповіли в оргкомітеті Miss Universe Ukraine на сторінці в Facebook.
Організатори на фоні нових реалій війни провели наради з партнерами з Miss Universe (США), після чого було схвалено рішення передати титул "Міс Україна Всесвіт" Вікторії Апанасенко, яка минулого року стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт-2021".
Таким чином саме вона представить Україну на майбутньому конкурсі "Міс Всесвіт-2022".
На такий вибір вплинув той факт, що Апанасенко прекрасно зарекомендувала себе протягом цього року - дівчина активно бореться за перемогу України на інформаційному фронті та здійснює волонтерську діяльність, зазначається в повідомленні.
Титул "Міс Україна Всесвіт-2022" отримала модель і волонтер Вікторія Апанасенко (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)
Уродженка Чернігова Вікторія отримала диплом за спеціальністю "Соціальна робота" в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де навчалася на факультеті психології.
Як розповіли у виші, їх випускниця зараз допомагає одному столичному закладу готувати їжу для батальйону ЗСУ, а також для літніх людей.
Разом з подругою Апанасенко також займається адресною допомогою продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни для дітей, людей у віці та переселенців.
Крім того, дівчина - професійна модель і зараз активно підтримує українські бренди.
Модель Вікторія Апанасенко теж бореться за перемогу України на своєму фронті (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine / facebook.com/crystalviktoria)
"Дуже важливо продовжувати говорити про війну, бути надійним тилом для наших ЗСУ. Нам потрібна підтримка інших країн, щоб зберегти життя наших людей та зупинити жорстокість росії. Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним з амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни", - розповіла Вікторія.
Вікторія Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)
Пояснюючи вибір своєї професії, Апанасенко зізнається, що завжди хотіла сприяти вирішенню соціальних проблем, що існують в суспільстві, і мати можливість допомагати вразливим верствам населення.
Вікторія Апанасенко допомагає українським військовим, дітям, літнім і переселенцям (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)
Як зазначають українські організатори конкурсу, вже розпочато співпрацю з дизайнерами над створенням нарядів для Вікторії Апанасенко в конкурсі національних костюмів, які стануть символом сили нашого народу.
Крім того, у планах проведення низки важливих соціальних та волонтерських проектів спільно з послами інших країн та міжнародними організаціями.
"Сподіваємося на те, що з підтримкою з боку українців, Вікторія зуміє максимально гідно представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт"", - додали організатори.
Відео: Титул "Міс Україна Всесвіт-2022" отримала модель і волонтерка Вікторія Апанасенко з Чернігова
Вікторія Апанасенко (фото: https://www.facebook.com/crystalviktoria)
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