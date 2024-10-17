Как защитить смартфон Android от кражи с помощью простой функции
Защита смартфона от кражи - это важная мера, которую должен принять каждый пользователь Android. К счастью, современные устройства предлагают простую и эффективную функцию, способную обезопасить ваши данные в случае потери или кражи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.
Что известно про защиту от кражи для смартфонов Android
При нормальных обстоятельствах телефон, взятый прямо из рук кого-то, останется в своем текущем состоянии, скорее всего, разблокированным. Разблокированный телефон в чужих руках - это явно плохая ситуация. Тогда вор получит доступ к вашим контактам, открытым приложениям и даже паролям, если они не защищены.
Благодаря обновлению сервисов Google Play, Google недавно выпустила набор функций в Android под названием Theft Protection. По сути, эта функция может быстро определить, когда телефон украден.
Затем телефон заблокируется, оставляя вору возможность попытаться разблокировать его с помощью любых мер безопасности, которые вы примените. Другой инструмент называется Offline Device Lock, который заблокирует телефон после того, как он перейдет в автономный режим.
Это не идеальное решение, но оно дает пользователю достаточно времени, чтобы получить доступ к приложению Find My Device на другом телефоне или планшете и деактивировать украденный телефон.
Другой вариант - использовать инструмент Remote Lock через android.com/lock. Указав предварительно подтвержденный номер телефона и пройдя проверку безопасности, вы сможете удаленно заблокировать устройство.
Поскольку эта функция доступна через Google Play Services, она широко распространяется на Android-телефонах по всему миру. Она не зависит от того, есть ли у вас обновление Android 15 или нет.
Как включить защиту от кражи
Процесс включения защиты от кражи Android быстрый и простой. Поиск настроек и включение занимает минуту.
- На телефоне Android откройте приложение "Настройки”
- Прокрутите и найдите Google
- Нажмите "Все услуги"
- Найдите и нажмите “Защита от кражи"
- Выберите, какие службы вы хотите включить: “Блокировка при обнаружении кражи” и “Блокировка автономного устройства”
- Чтобы настроить удаленную блокировку, коснитесь ее и включите
Как активировать функцию защиты от кражи на смартфонах Android (фото: 9to5Google)
Пакет защиты от кражи - это набор опций, которые вы можете установить. Рекомендуется включить и попробовать их. Если вы обнаружили, что ваш телефон часто блокируется сам по себе на ходу, и эта функция мешает, просто отключите ее.
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