Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло

Что пишут киевляне о сбое

Отключение произошло внезапно и массово.

По состоянию на 15:00 киевляне сообщают об отсутствии интернет-связи, невозможно зайти в личный кабинет. А чаты со службой поддержки не работают.

Проблемы с интернетом испытывают жители Оболони, Борщаговки и других районов города.

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Что произошло с Lanet

Представители Lanet объяснили, что "сейчас есть глобальная сложность в работе сети, соответственно, не работает и служба интернет-телефонии".

"Уважаемые абоненты! Наблюдаются перебои с интернет-связью. Мы выясняем причины неполадок и принимаем все необходимые меры для того, чтобы наладить предоставление интернет-услуг. Спасибо за понимание!" - обратились к абонентам в компании.

Добавим, что Lanet - один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине. Число абонентов составляет более 250 тысяч.

Согласно данным консалтинговой группы E&C, Lanet занимает седьмое место по количеству абонентов.