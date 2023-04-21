RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тысячи людей в Киеве остались без интернета: что произошло

Lanet не работает в Киеве 21 апреля (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Lanet в Киеве не работает 21 апреля. Жители столицы массово сообщают о сбое в работе интернет-провайдера.

Что произошло и как реагируют киевляне на проблему - читайте в материале Styler.

Что пишут киевляне о сбое

Отключение произошло внезапно и массово.

По состоянию на 15:00 киевляне сообщают об отсутствии интернет-связи, невозможно зайти в личный кабинет. А чаты со службой поддержки не работают.

Проблемы с интернетом испытывают жители Оболони, Борщаговки и других районов города.

Скриншот

Что произошло с Lanet

Представители Lanet объяснили, что "сейчас есть глобальная сложность в работе сети, соответственно, не работает и служба интернет-телефонии".

"Уважаемые абоненты! Наблюдаются перебои с интернет-связью. Мы выясняем причины неполадок и принимаем все необходимые меры для того, чтобы наладить предоставление интернет-услуг. Спасибо за понимание!" - обратились к абонентам в компании.

Добавим, что Lanet - один из крупнейших интернет-провайдеров в Украине. Число абонентов составляет более 250 тысяч.

Согласно данным консалтинговой группы E&C, Lanet занимает седьмое место по количеству абонентов.

Раньше мы рассказывали о способах, которые помогут вам сэкономить мобильный трафик и не переплачивать.

Также читайте, что делать, если роутер работает, но интернет виснет и выбивает из сети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет