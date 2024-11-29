Тышкевич откровенно рассказала о кризисах в браке: "Не были готовы к серьезным отношениям"

"Сегодня 10 лет, как мы вместе. Мы оба совсем не готовы были к серьезным отношениям, когда начинали встречаться. И тем более не думали, что когда-нибудь будем праздновать такую годовщину. А сейчас страшно даже вообразить, что мы могли не пойти в этот опыт", - отметила артистка.

Также Тышкевич подчеркнула, что за это время они все-таки сталкивались с кризисами в отношениях.

"Конечно, мы проходили через кризисы, но всегда удавалось выйти из них достойно и именно благодаря этим штормам, перейти на другой уровень отношений, еще более глубоких, еще более нежных", - отметила она.

Екатерина Тышкевич с мужем (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Как развивалась история любви Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка

Актеры познакомились на съемочной площадке, так как их обоих утвердили на роли в сериале "Бессмертник". Валентину сразу же понравилась молодая артистка, и у них завязались отношения. Однако после завершения работы в этом проекте они расстались по инициативе Томусяка.

Тогда Тышкевич решила отомстить ему и пошла на свидание с поклонником, чтобы он начал ее ревновать. Именно тогда актер понял, что боится ее потерять.

Затем пара два года встречалась, и Валентин решил сделать Екатерине предложение. Однако они не спешили идти под венец.

Свадьбу актеры сыграли 7 февраля 2019 года. Для праздничного мероприятия Тышкевич выбрала не подвенечное платье, а белый костюм со штанами.

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Что известно о болезни Екатерины Тышкевич

В 2022 году стало известно, что актриса страдает от сильных головных болей, она перестала сниматься в кино. Более того, она не могла просто встать с постели и постоянно была на обезболивающих.

Со временем девушка прошла множество обследований в Украине, но ей так и не смогли поставить диагноз.

Чтобы отправиться на лечение за границу, ей необходимы были средства. Однако на тот момент она уже долго не снималась из-за начала полномасштабной войны.

Деньги все-таки собрали, но затем возникли новые трудности. Изначально планировалась поездка в Германию, но позже ей порекомендовали обратиться в диагностический центр в Дании. Однако возникла сложность: врачи в Дании не могли принять ее сразу, а времени для ожидания у Екатерины не оставалось.

Девушка осталась в Украине, и ей на какое-то время стало лучше.

Однако в декабре 2023 года актрисе стало хуже - она попала в реанимацию и 10 дней пробыла в коме. Ее муж не отходил от нее и делал все, чтобы спасти. Он также обращался к украинцам.

Врачам уже удалось установить ее диагноз - соматоформная головная боль, вызванная функциональной поломкой мозга. Болезнь появилась из-за нарушения биохимии в мозге вследствие послеродовой травмы.

Екатерина Тышкевич с мужем (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)