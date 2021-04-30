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Тищенко зустрівся з президентом після своєї скандальної вечірки: "працюй, Коля"

Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко, який влаштував гучну вечірку для дружини в розпал карантину, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським з приводу свого вчинку.

Про це повідомляє Цензор.Нет.

Тищенко відповів журналісту, як відреагував Зеленський на його витівку.

"Працюй, Коля. Краще за всіх працюй", - кинув на ходу Тищенко.

Нардеп вирішив уникнути питання на тему, яке ж рішення прийняла фракція "Слуга народу" з цього приводу, а також чи заплатив він штраф. Тищенко ні слова ні кажучи покинув журналістів.

Зазначимо, що за вечірку, яку влаштував нардеп Микола Тищенко під час локдауну, штраф заплатить адміністрація готелю і ресторану. Сума штрафу становить 34 тисячі гривень.

До слова, 22 квітня на засіданні партії "Слуга народу" обговорили скандал з Миколою Тищенком, який влаштував гучне святкування дня народження своєї дружини. Було прийнято рішення, що Тищенко пояснить цю ситуацію на засіданні політради "Слуги народу".

Сам Тищенко особливо винуватим себе не вважає. Він говорив, що всі гості зробили ПЛР-тести перед вечіркою, а салют був зовсім не на честь його дружини.

Як ми писали раніше, дружина Тищенко вперше висловилася про скандальну вечірку.

Раніше повідомлялося, що Тищенко виправдовується за скандальну вечірку і запевняє, що весь захід пройшов законно.

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Новини України Микола Тищенко