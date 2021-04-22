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Тищенко про скандальну вечірку: "нічєго нє нарушал"

Автор: Людмила Жукова

Нардеп Микола Тищенко, який влаштував вечірку на честь дружини в розпал карантину в Києві, вважає, що він нічого не порушував.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Член партії "Слуга народу" і колишній суддя шоу "Майстер Шеф" заявив, що скандал про нього замовили спеціально, а пролунав салют взагалі був несподіванкою, мовляв, він його не замовляв. Тищенко запевнив журналіста, що він взагалі не має до цього відношення і взагалі він нічого не порушував.

"Ми нічого не святкували протягом двох років. У мене молода сім'я. Я ціную ці відносини. Я їх довго шукав і боровся за них. Я хочу жити і хочу таке ж життя зробити для своїх виборців. Але це моє особисте життя. Я живу у своїй країні та будую її. Якщо ви хочете ще й жити в моєму ліжку, то я не готовий пустити всю країну у своє ліжко", - заявив Тищенко.

Тищенко сказав, що заради спокути провини він готовий поїхати на Донбас на фронт і надати там фінансову допомогу.

Що раніше говорив Тищенко про вечірку

Раніше Тищенко заявляв, що захід проводився в номері готелю, а не в ресторані.

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу-святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються саме ресторанів", - заявив "Слуга народу".

За його словами, жодних кримінальних чи адміністративних справ, як і штрафів за порушення правил карантину - не було. Мовляв, тому що "немає самого факту порушення".

Як ми писали раніше, дружина Тищенко вперше висловилася про скандальну вечірку.

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Новини України Микола Тищенко
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