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Тищенко відреагував на "зрив" вильоту рейсу до Ужгорода і процитував Шурика

Автор: Володимир Костирін

Микола Тищенко оскандалився через затримку вильоту літака Київ-Ужгород вранці 23 червня, оскільки народний депутат став знімати відео на злітній смузі перед відправленням рейсу. Однак насправді борт приземлився в аеропорту Ужгорода навіть раніше, ніж вказувалося в розкладі.

Про це говорять дані на порталі з відстеження польотів Flight Radar.

Як видно, рейс вирушив у політ з Києва на 13 хвилин пізніше (о 09:43 замість 09:30), а приземлився в Ужгороді на 10 хвилин раніше (об 11:20 замість 11:30).

фото: скрін flightradar24.com

Політик також прокоментував історію про нібито зірваний через нього рейс, і зазначив, що в Держприкордонслужбі таку інформацію спростовують.

"Дивно, але рейс Київ-Ужгород затримали не через мене. А ще додали, що затримки траплялися і раніше. А прилетіли ми взагалі на 10 хвилин раніше", - написав Тищенко у своєму Facebook.

Депутат з іронією згадав епізод з комедії "Кавказька полонянка", процитувавши головного героя Шурика.

"Так і хочеться запитати, як в тому фільмі..." А фортецю теж я зруйнував?"- йдеться в публікації.

Микола Тищенко висловився про скандал із "зірваним" через нього рейсом (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Раніше журналіст Віталій Глагола повідомив вранці, що з вини Тищенка був зірваний виліт рейсу Київ-Ужгород, позаяк політик вирішив зняти відео біля літака. Також він додав, що "Слуга народу" під'їхав до борту на автомобілі Держприкордонслужби.

Відео: Тищенко перед вильотом рейсу Київ-Ужгород записав ролик

Нагадаємо, нещодавно Микола Тищенко разом з Іллею Ківою засвітився під час бійки в Верховній Раді.

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