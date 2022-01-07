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Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскрес

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П'ятниця 07 січня 2022 11:04
Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскрес Фото: Микола Тищенко зганьбився з привітанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Скандальний нардеп Микола Тищенко знову зганьбився. Цього разу член партії "Слуга народу" привітав українців з Різдвом, але в кінці додав, що Христос воскрес.

Привітання він опублікував на Facebook.

Тищенко опублікував колядку, але в кінці неї написав "Христос Воскрес", тобто переплутав Різдво з Великоднем.

Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскрес

Такий вітальний пост провисів приблизно дві години, але потім його виправили. У тексті з'явилася нова колядка і в кінці все-таки написали, що "Христос народився". Фотографія Тищенка з сином не змінилася.

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинувши аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестриці, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Нардеп Микола Тищенко зганьбився з привітанням з Різдвом: у нього Христос воскресМикола Тищенко знову оскандалився (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Нагадаємо, що Тищенко запам'ятався українцям своїм відомим перлом у День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи.

"Хочу нагадати, що 26 квітня буде свято, дуже велике, дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа", - сказав Тищенко в прямому ефірі.

Після цього він закликав українців "привітати, подякувати, вклонитися тим людям, які багато років тому захистили нас від цієї катастрофи".

Як ми раніше писали, Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів.

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Микола Тищенко
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