Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів (відео)

У чому суть конфлікту

Відзначається, що навіть у Трускавці Тищенко встиг "вляпатися" в конфлікт і покрити матом колегу по партії "Слуга народу".

Цікаво, що словесна перепалка виникла між нардепами під час вечірки.

"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти зае*** уже, бл***", - сказав Тищенко депутату.

Але потім він побачив камеру журналістів і різко перестав лаятися.

Що ж стало приводом для палкої дискусії між чоловіками - залишається неясним.

Для довідки

Велике засідання партії "Слуга народу" зараз відбувається в Трускавці. Близько 300 політиків зберуть у курортному місті у Львівській області. Основними темами будуть стратегічні питання. Зазначається, що депутати платитимуть за готель Ріксос зі своєї кишені.