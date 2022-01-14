Продюсер "Танців з зірками" назвав двох найбільш конфліктних і скандальних українських співачок

Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк назвав двох найбільш конфліктних українських артистів. За його словами, з ними йому було складно працювати. Це Наталія Могилевська і Тіна Кароль.

Сварки і скандали

Володимир зазначив, що любить цих співачок, але працювати з ними важко.

"Це Наташа Могилевська, яку я дуже люблю, і Тіна Кароль, яку я теж дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив або вона не любила мене, але це не так", – поділився продюсер.

Продюсер повідав, що в роботі з зірками його дратує їх егоїзм. За його словами, деякі не думають про тих людей, для кого шоу може становити все життя.

Егоїзм зірок

"Дуже часто, коли в проекті, наприклад, на "Танцях", у нас буває так, що на майданчику близько 40 зірок і починається боротьба характерів, думок, ідей. Хтось хоче вийти раніше, хтось - пізніше, хтось не хоче виходити в цій сукні, тому що хтось вже в схожій сукні. Терпіти не можу лицемірство в обличчя, а потім за твоєю спиною роблять не дуже класні речі. Мені це не близько, це не про мої цінності", - резюмував він.

Нагадаємо, що Володимир Завадюк є керівником департаменту Big Entertainment Shows 1 + 1. Також він креативний продюсер проектів "Танці з зірками","Голос країни" і "Маскарад".