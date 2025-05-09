Тина Кароль, Ziferblat и другие на "В'ЯВА": гид по лучшим событиям под открытым небом

9 мая на сцену "В'ЯВА" выйдут Ирена Карпа и Фактично Самі (ex-Qarpa), а также словацкие легенды андеграунда Bez ladu a skladu и Karpatské chrbáty. Концерт для фанов альтернативы, рока и постпанка.

10 мая в Киев возвращается отец британского драм-энд-бейса - London Elektricity. Вместе с ним - его коллега из Hospital Records, диджей Jolliffe, а также украинские представители сцены: Votuma, Derrick, Diffirant, Warm Roller.

11 мая. На сцене "В'ЯВА" - Dantes. Лирический поп, харизма и танцевальный драйв. В программе - "Губи у губах", "Чуєш", новые песни и шоу, которое хочется прожить вживую.



14 мая выступит театр теней Teulis - уникальное действо, где актеры создают сюжеты из теней, света и пластики. Театр гастролировал в Италии, Японии, Швеции - и теперь в Киеве.

16 мая. Концерт Volkanov - молодой артист, который сочетает поп, шансон и лирическую экспрессию. В программе - "Намалюю", "Я на жигулі", "Я не буду пити".



17 мая. Сольное выступление Samchuk. Артист нового поколения с миллионами стримов, любимец TikTok и хитмейкер. В "В'ЯВА" он покажет новую концертную программу.

18 мая. Большой концерт группы TVORCHI. После долгой паузы дуэт возвращается с сольником, в котором прозвучат Bonfire, Believe, Heart of Steel, "Мова тіла", "Віч-на-віч", а также премьеры.



23 мая. Первый концерт Ziferblat после выступления на "Евровидении-2025". В программе - конкурсная песня Bird of Pray, альбом "Перетворення", дуэт с Tember Blanche и новые сюрпризы.



24 мая. Состоится самая большая вечеринка сезона - "Так а шо ти?". Миксы от XXV кадр, NOVIK, olvipmiss, танцевальная классика 80-2000-х, ностальгия и ночь без ограничений.

25 мая. Пройдет эксклюзивный концерт Тины Кароль. Программа, которую можно услышать только в "В'ЯВА", только в этот вечер. Сильный голос, искренние песни и атмосфера, которую невозможно повторить.



27 мая. спектакль "Егоїстки". Театральная костюмированная комедия с нотками детектива, вдохновленная пьесой "8 жінок". Аристократический антураж, женские интриги и ироничный сюжет.

30 мая. Концерт Green Grey. Культовая электро-рок группа из 90-х, которая остается дерзкой и современной. "Маза фака", "Під дощем", "Таксі", "Егоіст" - в живом исполнении.

31 мая. Первый столичный сольник NAZVA. Этно-арт хаос, в котором сплетаются поэзия, электроника, народные мотивы и танцевальные ритмы. Финал месяца - громко и незабываемо.



Вход на часть событий свободный, на концерты - билеты на сайте или на входе, если не sold out. Пространство открыто ежедневно.