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Тина Кароль очаровала нежным весенним образом и обратилась к украинкам (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль умеет быть нежной и утонченной и в этом ей помогают ее образы, часто подчеркивающие женственность певицы.

О новом весеннем образе Тины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль артистки.

Тина Кароль показала нежный весенний образ на сцене

"Женщина должна вдохновлять, оберегать семью, а что еще… напиши о своем опыте", - такими словами дополнила свои фото Кароль.

Таким образом, Тина решила подчеркнуть тему женственности и нежных проявлений женщины в обществе. Именно поэтому она не просто написала коротко свое мнение, но еще и начала диалог со своей аудиторией, а у нее она большая.

Сама артистка не просто так написала эти строки, а показала свое умение вдохновлять. Во-первых, Тина невероятно талантливая певица, а во-вторых, она женщина, которая хочет быть хрупкой, хотя и полностью управляет своей жизнью.

Образ поп-дивы на сцене как раз и помог ей показать себя с этой нежной стороны. Кароль одела роскошное и сияющее платье пудрового цвета с прозрачными вставками, украшенными камешками и очень хорошо подчеркивающими фигуру, особенно талию.

Также Тина добавила к своему образу длинные полупрозрачные перчатки из такой же ткани, как вставки на платья и колготки.

Тина Кароль показала весенний образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Кстати, на этот раз Кароль не отошла от своего устойчивого макияжа и накрасила губы любимой красной помадой, отлично сочетающейся с нежно-розовым нарядом.

Как всегда, ее выступление стало особенным и грациозным, ведь Кароль не только пела, но и танцевала и грационно выполняла каждое движение.

В комментариях певице ответили многие, поэтому выделим только тематические комментарии, которые являются ответом на вопросы Тины:

  • "Любить себя и беспокоиться о себе, потому что о семье она и так конечно беспокоится"
  • "У женщины нет, а может делать только то, что нравится"
  • "Любить и быть любимой"
  • "Женщина должна быть сильной и одновременно слабой"
  • "Жить и радоваться жизни"
  • "Женщина ничего не имеет, кроме как быть счастливой"
  • "Мотивировать других так, как это делаете Вы! Невероятная женщина. Была на вашем выступлении не раз. Энергия Топ".

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